Schade P.C. Hoofthuis nog onbekend: 'Te veel troep'

Studenten bezetten vrijdagavond als protest het universiteitsgebouw. De politie pakte wegens lokaalvredebreuk bij een ontruiming in totaal 31 bezetters op.



Het is een enorme troep in het gebouw, volgens woordvoerder Annelou van Egmond van de UvA. Het is daarom moeilijk vast te stellen wat de studenten met het protest hebben aangericht.



"De bovenverdiepingen hebben op het eerste gezicht geen schade opgelopen," stelt de zegsvrouw. "Op de begane grond is apparatuur omgegooid en er ligt veel overhoop."



Maandag gaat de universiteit schoonmaken en inventariseren wat er eventueel mist of kapot is.



De colleges in het gebouw gaan gewoon door. "Het kan zijn dat bepaalde delen van het gebouw nog afgesloten zijn, maar daar wordt dan een oplossing voor gevonden."



Lees ook: Beveiliging vindt studenten na ontruiming, 31 arrestanten nog vast