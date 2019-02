Schade door explosief op bedrijventerrein Sloterdijk

Het pand en een aantal auto's in de directe omgeving hebben schade opgelopen. Er zijn geen gewonden gevallen, meldt een politiewoordvoerder.



De politie kreeg rond half 9 een melding van schade, vermoedelijk is het explosief al eerder afgegaan. De politie doet onderzoek om wat voor explosief het gaat en wat de aanleiding van de ontploffing is geweest.



Ook bij een inbraak bij juwelier Het Goudhuis werd in dezelfde nacht een explosief gebruikt. Of de twee incidenten met elkaar in verband staan is niet duidelijk. Een politiewoordvoerder noemt het te voorbarig om daar al uitspraken over te doen.