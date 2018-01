Schade aan Zeeburgertunnel na ongeval vrachtwagen

De oplegger, die een container had als lading, is eraf gevallen en ligt nog in de tunnel.



Op beelden van AT5 is te zien hoe een deel van het plafond naar beneden is gekomen. Daarachter ligt een groene container. Enkele meters verderop staat een vrachtwagen, waarvan een deel van de achterkant ontbreekt.



De schade is volgens de Verkeersinformatiedienst (VID) woensdagochtend rond 10.00 uur ontstaan aan het begin van de tunnel in de binnenring A10 (Coenplein richting Watergraafsmeer).



De binnenring in zuidelijke richting blijft voorlopig gesloten, meldt Rijkswaterstaat. Onduidelijk is hoe lang deze dicht blijft. De buitenring is echter rond 10.30 uur weer geopend voor verkeer.



Hoe het precies kon gebeuren wordt onderzocht.