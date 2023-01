Schade aan schoorsteen AEB door harde wind

De schoorsteen raakte beschadigd door de harde wind. Beeld ANP / ANP

Het bedrijf heeft de schade op 6 januari ontdekt. Het is niet duidelijk wanneer de schade precies is ontstaan. Een stuk van de beplating van de schoorsteen is los komen te zitten. Aanstaande zondag zullen de reparatiewerkzaamheden worden gestart. Er wordt dan een steiger opgebouwd voor de eerste noodzakelijke noodreparatie. Volgende week wordt de schoorsteen volledig hersteld.

De stormschade is ontstaan door de harde wind van de afgelopen dagen. De situatie is direct in kaart gebracht en de nodige veiligheidsmaatregelen zijn in gang gezet, stelt AEB. Saskia Wilpshaar laat namens het afvalverwerkingsbedrijf weten dat de kans klein is dat de platen verder loskomen. Toch zijn voor de zekerheid enkele zones afgezet.