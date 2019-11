Schade aan panden in Dapperbuurt door brandende motor

De uitgebrande motor. Beeld Facebook Politie Amsterdam-Oost Watergraafsmeer

Bij de brand zijn geen mensen gewond geraakt. Op de foto’s die politie Amsterdam-Oost Watergraafsmeer heeft gedeeld, is in ieder geval te zien dat de motor volledig uitgebrand is. Ook is de ruit gesprongen van het appartement waaronder de motor stond geparkeerd.

De politie doet onderzoek naar het incident en heeft zondag een buurtonderzoek uitgevoerd. Ook heeft de forensische opsporing een sporenonderzoek gedaan. De politie is op zoek naar verdere informatie en getuigen kunnen contact opnemen via 0900-8844.