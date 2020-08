Schade aan boten vanwege te lage brug Vijzelgracht-Herengracht

Artist impression van de nieuwe Isa van Eeghenbrug. Beeld Gemeente Amsterdam

Brug 30, vernoemd naar ‘mejuffrouw’ Van Eeghen, archivaris van het Stadsarchief, was toe aan restauratie vanwege slijtage door het zware vracht- en tramverkeer. De brug blijkt na de verbouwing drie centimeter te laag, waardoor een minimale doorvaarhoogte van 1,80 meter niet wordt gehaald.

Salonboot Ondine uit 1909 van rederij Amsterdam Boats was een van de boten die schade opliep. De Javaanse teakhouten opbouw schuurde tegen de onderkant van de brug, waardoor lakschade ontstond.

“Vooral klassieke salonboten uit de periode 1905-1910 kunnen niet meer onder de brug door. Deze boten zijn zo hoog omdat heren vroeger een hoge hoed op hadden in de boot,” zegt Tommy van Riet van de Verenigde Rederijen Amsterdam. “Het was veel beter geweest als ze de brug nog tien centimeter hoger hadden gemaakt. Dit is een belangrijke vaarroute. Ze willen bovendien meer vervoer over het water.”

Wie dit rekenfoutje heeft gemaakt, moet nog worden uitgezocht. “Het is een vervelende fout die we die we zo snel mogelijk gaan verhelpen. Het moet uiterlijk dinsdag zijn opgelost.”

De rederijen zijn inmiddels op de hoogte gesteld. Een roodwitte lat hangt als waarschuwing bij de brug.