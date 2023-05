Schaatsers vechten om het beschikbare ijs op de Jaap Edenbaan: waar blijven de langverwachte nieuwe ijshallen?

De Amsterdamse ijsverenigingen kijken in spanning uit naar donderdag, als de voorjaarsnota van de gemeente wordt gepresenteerd. Dan wordt duidelijk of de gedateerde en uit zijn voegen barstende Jaap Edenbaan twee nieuwe ijshallen krijgt. ‘Het is nu net alsof je sport in de jaren 70.’

Bij Erik Linthorst gaat in het weekeinde de wekker om 6.00 uur. De voorzitter van kunstschaatsvereniging Ekijsa heeft geen werkverplichtingen, maar zijn dochter moet een uur later op het ijs van de Jaap Edenbaan staan voor een training. Andere mogelijkheden zijn er niet. Shorttrackers, ijshockeyers en kunstschaatsers vechten om het beschikbare ijs. Alle uren zitten overvol waardoor de vereniging genoodzaakt is om op oneerbiedige tijden de lessen te verzorgen.

De ijskrapte is een van de redenen waarom de gebruikers van de overdekte hal al jaren smeken om extra ruimte. De zeven verenigingen willen liefst twee nieuwe hallen, want het huidige gebouw stamt uit 1973 en is ruim over zijn houdbaarheidsdatum heen: de schimmel bladdert van het plafond, elke vorm van isolatie ontbreekt en schaatsers douchen vaker koud dan warm. Zonnepanelen? Geen optie, dan stort het dak in.

Tot grote tevredenheid van de verenigingen besloot de gemeente Amsterdam in 2020 naast de vernieuwing van de historische buitenbaan van 400 meter ook tot de nieuwbouw van twee overdekte ijsvloeren.

Totaal geraamde kosten voor de vernieuwingen: 50 miljoen euro. Plannen voor verplaatsing van het ijs naar Noord of Zuidoost werden afgeschoten, de Jaap Edenbaan bleef op de vertrouwde plek aan de Radioweg op Sportpark Middenmeer in Oost.

Onvoldoende kleedfaciliteiten voor vrouwen

Hoewel de gemeente eigenaar wordt van de Jaap Edenbaan om het complex duurzaam en toekomstbestendig te maken, staat het plan inmiddels op losse schroeven. Linthorst en de andere voorzitters vrezen dat het college als gevolg van de coronapandemie en de bouw- en energiecrisis terugkomt op het besluit.

Donderdag wordt de nieuwe voorjaarsnota gepresenteerd. Welke optie de gemeente en sportwethouder Sofyan Mbarki, die zich eerder als voorstander voor de vernieuwing uitsprak, kiezen wordt dan duidelijk: twee nieuwe ijshallen, slechts één of alles bij het oude laten. Wat als er geen nieuwe hallen komen? Linthorst: “Het is huilen met de pet op als dat gebeurt. De toekomst van het Amsterdamse schaatsen zou in gevaar komen.”

Joris Wouters, directeur van de Jaap Edenbaan: “De bestaande faciliteiten passen niet meer bij de moderne behoeftes van sporters en verenigingen. Er zijn onvoldoende kleedfaciliteiten voor dames en mindervalide sporters. Het is net alsof je sport in de jaren 70. Clubs houden het nog even vol, met een nieuwe hal als stip op de horizon, maar dat duurt niet lang meer. Zonder nieuwbouw trekken trainers en schaatsers naar ijsbanen in de omgeving.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Een kleedruimte in de ijshal. Beeld Koosje Koolbergen

Voor Wouters is het schipperen en puzzelen. Het structurele tekort aan ijs leeft al jaren, in 2020 werd berekend dat minimaal 1,8 ijsbaan nodig was om verenigingen de gewenste ruimte te geven. De interesse is inmiddels nog groter geworden.

Kunstschaatsen in polonaise

Elke vereniging wil vooruit. Meedeinen op de groei van de stad, de bewegingsarmoede te lijf gaan. Daar zijn meer trainingsuren voor nodig, maar de directeur kan niks bieden. Het is al veel te druk en dat gaat ten koste van de kwaliteit van training en het plezier in de sport. Jonge kunstrijders en ijshockeyers wijken soms noodgedwongen uit naar het krappe krabbelbaantje, ook in de stromende regen.

Terwijl het inwoneraantal van de stad al jaren groeit, blijft het beschikbare ijs op hetzelfde niveau. Wouters: “Zelfs steden als Dordrecht, Breda, Leiden of Geleen hebben relatief meer ijs voor kunstrijden, shorttrack of ijshockey per inwoner dan Amsterdam.”

Tekst gaat verder onder de foto.

De schimmel bladdert van het plafond, elke vorm van isolatie ontbreekt. Beeld Koosje Koolbergen

De wachtlijst van Ekijsa, een vereniging met 360 actieve leden, bestaat uit ruim 150 mensen. “Tijdens sommige uren rijden onze kunstschaatsers bijna in polonaise,” zegt Linthorst.

De voorzitter van de kunstschaatsvereniging, die de twee afgelopen schaatswinters als verklaring noemt voor de toegenomen populariteit, hoopt dat donderdag de toekomst duidelijk wordt. “We verkeren in onzekerheid. Als de tweede hal er niet komt, moeten we harde besluiten nemen en misschien een ledenstop invoeren. De talenten sturen we naar Alkmaar, Hoorn en Utrecht. Hier is geen plek voor ze.”

Amper een kwartier trainingstijd

Ook bij de Amsterdam Tigers, met 400 leden de andere grootverbruiker van de overdekte ijshal, puilt de wachtlijst uit. IJshockey groeit net als het kunstschaatsen in de stad, maar voorzitter Jeroen Kwist ziet met lede ogen aan hoe sommige teams uitwijken naar andere banen. “We zijn twee jaar geleden met ijshockey voor vrouwen begonnen, maar we kunnen ze amper een kwartier trainingstijd bieden. Het is behelpen. Jammer, want de groeimogelijkheden zijn enorm.”

De club, die jaarlijks strijdt om het landskampioenschap en soms meer dan duizend toeschouwers trekt, sorteerde al voor op de verwachte nieuwbouw. De teams werden alvast uitgedijd om nieuwe leden welkom te heten. “Als de tweede hal er niet komt, moeten we mensen teleurstellen. Bepaalde teams worden mogelijk geschrapt.”

Ook schaatsbond KNSB bemoeit zich inmiddels met de kwestie. De KNSB ziet de Jaap Edenbaan als bakermat van het Nederlandse shorttrack – in 1978 vond hier het eerste NK plaats – en pleit vurig voor een extra hal, zegt een woordvoerder. “Wij zouden in Amsterdam graag onze talenten willen onderbrengen. Het zou bijzonder jammer zijn als de voorgenomen uitbreiding niet doorgaat, maar wij kunnen als bond natuurlijk niet in de portemonnee van de gemeente kijken.”

Luister naar onze podcast Amsterdam wereldstad: