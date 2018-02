Schaatsen op natuurijs... zal het?

Waternet heeft de IJsnota maar vast uit de kast gehaald. Dat beleidsdocument is een beetje de Amsterdamse equivalent van de eerste rayonhoofdenvergadering van Vereniging Friesche Elfsteden: een teken dat het mogelijk oan giet.



Het schaatsen over de grachten in dit geval, iets dat voor het laatst in 2012 mogelijk was. De kou zal in ieder geval aanhouden tot vrijdag en ook daarna is 'zacht weer' ver weg.