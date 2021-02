Schaatsen op grachten wellicht volgend weekend al mogelijk

Beeld ANP

Momenteel is de vorming van natuurijs nog moeilijk, omdat er veel sneeuw en wind is. Ook is de temperatuur pas sinds kort onder het vriespunt.

Maar dat gaat de komende dagen veranderen, zegt Van Bernebeek. “Het is nu al ruim onder nul, en dat blijft het. Maandag is het gestopt met sneeuwen en vanaf dinsdag neemt de wind af, waardoor ijs beter kan groeien. Woensdag of uiterlijk donderdag verwachten we ook dat de bewolking wegtrekt, wat zorgt voor koudere nachten. Het land is dan nog altijd bedekt met sneeuw, waardoor de warmte in de bodem blijft in plaats van vrijkomt. Alles bij elkaar zijn dit echt de ideale ingrediënten voor de snelle groei van natuurijs. Denk aan drie tot vier centimeter per nacht. En het ziet er niet naar uit dat we snel van dit weer af zijn, integendeel zelfs.”

Eerder al op plassen

Volgens Van Bernebeek zullen eerst de slootjes dichtvriezen, dan de bredere sloten en op de wat langere termijn, richting het weekeinde, de grotere wateren. De nachten lijken ontzettend koud te gaan worden, richting min 15 graden. “Ik denk dat het volgend weekend mogelijk is om te schaatsen over de Amsterdamse grachten. Het nadeel is dat het in de stad altijd wat warmer is dan op het platteland. Dus het zou kunnen dat men eerder kan schaatsen op plassen die groter zijn dan de grachten, gelegen in uithoeken van het land. Maar toch: volgend weekend, of de maandag of dinsdag erop, zou haalbaar moeten zijn. Als alles meezit kan het ook eerder zijn, maar dat durf ik niet te voorspellen.”

Voordeel is dat zaterdag de Amsterdamse IJsnota is ingegaan. Daarmee wordt de kans op ijsgroei in de stad vergroot. Er worden een aantal maatregelen genomen. De Eenhoornsluis in het centrum van de stad is gesloten. Ook een aantal kleinere sluizen zal worden gesloten. Zo komen waterstromen sneller stil te liggen, en kan het ijs in de grachten beter aangroeien.

Daarnaast wordt een vaarverbod voor een aantal wateren ingesteld. In eerste instantie gaat dat om een beperkt aantal grachten. Bij aanhoudende vorst kan dit aantal uitgebreid worden. Met een vaarverbod wordt voorkomen dat boten de eerste ijslaag beschadigingen.