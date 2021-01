Schaatsen op de Keizersgracht? Streetart Frankey doet het

Streetart Frankey (44) vond het schaatsen op water wel ‘zwaar’. “Ik heb niet van die grote bovenbenen, en je moet wel getraind zijn voor schaatsen.” Het maakt het een goede workout. “Je hebt ook mensen die betalen voor de sportschool, dan is dit toch lekkerder.”

De laatste keer dat Frankey (44) schaatste op de grachten, was toen ze dichtvroren in 2012. “Dat voelde als een soort Koninginnenacht op het ijs: overal mensen, vuurkorven, eten en drinken, tot diep in de nacht. Elk jaar hoop ik weer dat het er is.”

Keizersrace

Maar het vriest nauwelijks, dus dacht Frankey: misschien kun je wel op water schaatsen. Vorig jaar begon hij met het bouwen van het apparaat. “In de zomer heb ik het even laten liggen, want dan heb je geen zin om te schaatsen. Maar toen de kou weer terugkwam, ben ik doorgegaan.” Afgelopen kerstvakantie heeft hij zijn schaatsapparaat afgebouwd.

Dat het vrijdag de Dag van de Elfstedentocht is, hoorde hij pas van de week op tv. “Gisteren stonden we nog in de werkplaats in een bak water.” Met zijn apparaat, dat een propellertje en een roer bevat, kon hij ook vooruit ‘schaatsen’ en zelfs sturen. “Alleen moet je wel snelheid hebben om te kunnen sturen. Net werd ik wel even zo moe dat ik een beetje afdreef.”

De grote vraag is: is dit het schaatsen van de toekomst? Frankey contacteerde donderdagavond nog Ronald Mulder, de ‘Keizer’ – winnaar van de Keizersrace, een schaatsrace over de Keizersgracht, tussen de Leidsestraat en Spiegelgracht, in 2012. “Ik appte hem gisteren: ik ga morgen je titel afpakken. Hij zei dat veel professionele schaatsers het gaaf zouden vinden om te proberen.”