Schaamtecultuur: 'Ziet u, mijn zoon was het niet!'

In de rechtszaal ziet de moeder van de Amsterdams-Marokkaanse verdachte van een winkeloverval wat alle aanwezigen zien. Bewakingsbeelden laten geen twijfel: haar zoon is de overvaller. Zonder enige vermomming. Ze zucht diep. Na de zitting komt ze naar ondergetekende, die bij de zitting aanwezig was en haar desgevraagd had verteld daarvan verslag te zullen doen in de krant: "Ziet u, hij was het niet!"



De moeder van twee Amsterdams-Marokkaanse criminelen is ontevreden over de berichtgeving in deze krant over het voornemen van de burgemeester haar gezin en twee andere families de Diamantbuurt uit te zetten omdat ze de wijk terroriseren.