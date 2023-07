Schaakbord Max Euweplein nu op Museumplein: ‘Ik blijf in elk geval vaste klant’

Het grote schaakbord op het Max Euweplein was lang een Amsterdams begrip, maar moest wijken wegens overlast. Nu staat het bord bij wijze van eenjarig experiment op het Museumplein. ‘De toeristen hier zijn prima, dat is meestal wel leuk en geïnteresseerd volk.’

Donderdagmiddag drommen tientallen belangstellenden achter het Rijksmuseum samen rondom de gloednieuwe zwart-wit geblokte tegels van het schaakbord. Rocco Piers, vicevoorzitter van stadsdeel Zuid, doet de openingszet van het eerste spel op het nieuwe schaakbord. Hij is zich bewust van de aanwezige schaakveteranen: “Aanraken is zetten hè?”

Piers weet dat niet alle schakers even blij zijn met de nieuwe locatie van het bord. Op het Max Euweplein kon een groep liefhebbers 27 jaar zijn gang gaan. Maar omwonenden en ondernemers ervoeren overlast van het publiek dat op het schaakbord afkwam en dat er ’s nachts bleef hangen.

Compromis

Om de patstelling tussen klagers, overlastveroorzakers en schakers te doorbreken kwam de gemeente met een compromis: vijf schaaktafels op het Max Euweplein en een eenjarige proef op het Museumplein met het grote schaakbord.

Er kwam een petitie tegen de verhuizing en Ron Koomen (66) organiseerde een heuse rouwdienst voor het Max Euwepleinschaakbord: “Dat bord zit in de 27-club. Ik ga het missen. We hebben er leuke avonden gehad en legendarische potten gespeeld.”

Jürgen Vijfschaft (54) was verantwoordelijk voor de petitie. “De gemeente is niet correct geweest. Er is te veel geluisterd naar de klagers.”

Hij ervaart al gelijk een nadeel van de nieuwe locatie. “De zon schijnt hier onbarmhartig. Op het Max Euweplein hadden we meer beschutting.”

Handig

Navraag leert dat de meeste schakers toch niet zo onwelwillend tegenover de nieuwe plek staan. Koomen: “De toeristen hier zijn prima, dat is meestal wel leuk en geïnteresseerd volk. En de tram stopt hier vlak bij, dat is handig want ik kom dagelijks uit Heiloo.”

Amir Suleiman (60) heeft goede hoop: “We moeten het gaan ervaren, maar ik ben optimistisch. Ik blijf in elk geval vaste klant.”

Inmiddels is de openingspot al bijna toe aan de endgame. Eddie Schram (86) speelt met zwart. Roerloos staat hij aan de rand van het bord, zetten afwegend in zijn hoofd. “Ik zat vroeger op een schaakclub. Toen je daar niet meer binnen mocht roken, ben ik gestopt. En toen raakte ik tientallen jaren geleden ingeburgerd op het Max-Euweplein.”

Jan Moes (74) staat in zijn PostNL-outfit een sigaartje te roken en kijkt kritisch naar het verloop van de eerste pot. Hij heeft vertrouwen in medeveteraan Eddie: “Wit houdt open huis, zwart gaat winnen.”

Jan moet straks tegen de man die de schakers No Mercy noemen, volgens velen de beste schaker van het Max-Euweplein.

No Mercy, ofwel Tamim (27), heeft twintig jaar schaakervaring en leerde het vak in Kabul. “Ik ben een aanvallende speler. De nieuwe plek? Ik ben wel tevreden. Maar het blijft wel zonde. Max Euwe was onze enige wereldkampioen.”