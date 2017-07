Scanauto's gaan ook controleren op foutparkeren

Als eerste gemeente in Nederland gaat Amsterdam parkeerhandhavers inzetten om bijvoorbeeld op de stoep of dubbelgeparkeerde auto's tegen te gaan. Tot nu toe was deze taak voorbehouden aan de speciaal bevoegde toezichthouders.



De scanauto's controleerden voorheen alleen of auto's die in een parkeervak staan, hebben betaald. Daarbuiten hadden zij geen bevoegdheid.



Negentig euro

Foutparkeerders schatten vaak in dat de kans op een boete voor parkeren op de stoep kleiner is dan de kans dat zij worden betrapt op niet betalen bij parkeren in een parkeervak. Volgens de gemeente zal de inzet van scanauto's de kans op het uitdelen van boetes - à negentig euro - aanzienlijk verhogen.



Het gaat om een proef die start vanaf 1 oktober en vanaf het voorjaar van 2018 zal worden geëvalueerd.



Het kunnen handhaven op foutparkeren is een langgekoesterde wens van de gemeente. Vier jaar geleden al stelde Cition, dat destijds verantwoordelijk was voor parkeerbeheer, haar takenpakket graag te willen uitbreiden. Door de invoering van scanauto's kunnen zij hun werk veel efficiënter doen en meer auto's controleren.



'Asociaal'

Verkeerswethouder Pieter Litjens is blij met de proef. "Foutparkeren is een van de grootste ergernissen van Amsterdammers. Het is ook asociaal, auto's horen niet op onze stoepen en fietspaden. We willen voorkomen dat mensen bewust foutparkeren."



De gemeente heeft de gps-locaties van alle parkeervakken in een systeem staan. Als de scanauto een kenteken koppelt aan een locatie die niet als parkeervak geregistreerd staat, bekijkt een bevoegde handhaver op een kantoor aan de hand van vier foto's of het om een fout geparkeerde auto gaat. Als dat zo is, wordt de boete uitgeschreven door een handhaver op straat.



Lees ook: Slecht parkeren in de stad: aso of onkunde?