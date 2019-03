Scanauto's gaan door met jacht op stoepparkeerders

De proef begon in oktober 2017 en leverde instant resultaat op. In een tijdbestek van drie maanden werden ruim 16.000 boetes uitgeschreven voor foutparkeerders. Vóór de inzet van scanauto's lag het gemiddelde op 1750 boetes per maand.



De scanauto's van de gemeente controleerden eerst alleen maar of auto's in parkeervakken hun parkeergeld hadden betaald. Wanneer automobilisten hun voertuig op de stoep of buiten de vakken parkeerden, stonden de handhavers machteloos: foutparkeerders waren een zaak van de politie.



Snuggere automobilisten

Veel snuggere automobilisten die voorheen niet wilden betalen, hadden doorgekregen dat de kans op een bon kleiner was als je op de stoep parkeerde, dan wanneer je niet betaalde.



Bij de nieuwe werkwijze maakt de gemeente gebruik van gps-locaties van alle parkeervakken. Als de scanauto een kenteken koppelt aan een locatie die niet geregistreerd staat als parkeervak, bekijkt een handhaver op een kantoor aan de hand van vier foto's of het inderdaad om een foutgeparkeerde auto gaat.



Op de stoep

Wanneer dat het geval is, wordt een boete uitgeschreven. Tijdens de proef bleek het overgrote deel van de gesignaleerde foutparkeerders stilstaan op het trottoir te betreffen.