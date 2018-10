SBM Offshore klimt op positief Damrak

Op het Damrak profiteerde SBM Offshore van een adviesverhoging en had AkzoNobel last van tegenvallende resultaten van een branchegenoot.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent in de plus op 535,15 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 766,40 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt dikten tot 0,3 procent aan. De hoofdindex in Milaan won 0,6 procent.



Hekkensluiter

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen was verzekeraar ASR met een winst van 2,3 procent. Randstad was hekkensluiter met een min van 1,7 procent. RBC verlaagde het koersdoel voor de uitzender. Verfconcern AkzoNobel zakte 1,6 procent na zwakke kwartaalcijfers van zijn Amerikaanse branchegenoot PPG.



In de MidKap stond maritiem dienstverlener SBM Offshore bovenaan met een plus van 3,5 procent na een adviesverhoging door Kepler Cheuvreux. Technologiegroep TKH was de grootste daler met een min van 0,9 procent.



In Frankfurt kelderde Ceconomy 19 procent. De Duitse elektronicaverkoper gaf andermaal een winstalarm. Dit keer als gevolg van mindere resultaten bij dochters MediaMarkt en Saturn. In september stelde het bedrijf de winstverwachting ook al naar beneden bij.



Vertrek

Solvay won 0,3 procent in Brussel. Het Belgische chemieconcern heeft een opvolgster gevonden voor de vertrekkende topman Jean-Pierre Clamadieu. Per 1 maart volgend jaar zwaait Ilham Kadri de scepter bij het bedrijf. De Frans-Marokkaanse Kadri komt van het Amerikaanse technologiebedrijf Diversey.



In Londen klom Aviva 2 procent. Topman Mark Wilson van de Britse verzekeraar kondigde zijn vertrek aan. Wilson, die in januari 2013 aan het roer kwam bij Aviva, verlaat het bedrijf officieel begin april.



De euro was 1,1467 dollar waard, tegen 1,1479 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent in prijs tot 74,68 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer en werd verhandeld voor 84,38 dollar per vat.