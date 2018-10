Sarphatipark wordt komende weken opgeknapt

De komende weken wordt de padenstructuur vernieuwd en wordt het oude basketbalveld weggehaald. Het sportveld met de fitnesstoestellen wordt opgeknapt. Hier komt ook het nieuwe basketbalveld. Ook wordt de afwatering verbeterd.



De werkzaamheden duren ongeveer acht werken. In die periode is alleen het werkgebied afgesloten: de rest van het park is wel bereikbaar. Het noordelijke deel van het park is bereikbaar via de ingang bij de Eerste Jan van der Heijdenstraat en de noordelijke ingangen tussen de Eerste en Tweede Jan Steenstraat. Via de Tweede Jan van der Heijdenstraat is het hondenveld bereikbaar.