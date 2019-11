‘Sardientjes’ op de Dam willen laten zien: Italië is meer dan populisme

De demonstratie van 6000 Sardines op de Dam. Beeld Giuseppe Spanó

De demonstranten staan op de Dam met zelfgemaakte borden in de vorm van sardientjes. De vis is het symbool voor de protesten, die in Bologna begonnen en deze maand in verschillende Italiaanse steden en onder meer in Berlijn, New York en Amsterdam plaatsvonden.

De Sardines ageren tegen het populisme van onder meer Matteo Salvini, de voormalige Italiaanse vicepremier en partijleider van Lega Nord, en willen laten zien dat er ook een ander Italië bestaat. “We kunnen de draak van het populisme verslaan met onze hersenen, met ideeën,” vertelde een van de oprichters van de beweging Mattia Santori eerder deze week aan The New York Times.

‘Allerlei politieke achtergronden’

Giuseppe Spanó (27), geboren op Sardinië maar sinds een aantal jaar woonachtig in Amsterdam, was zaterdagmiddag op de Dam aanwezig. Het gezelschap is gemengd, vertelt hij. “We zijn anti-Salvini, maar verder hangen we geen politieke partij aan en gebruiken we ook geen politieke symbolen. Er zijn hier mensen van allerlei politieke achtergronden.”

Wat hen bindt: boosheid. “We zijn zo moe van de politiek in Italië. We moeten iets doen tegen het racisme en de haat die het land overnemen.”

De naam 6000 Sardines heeft niets te maken met Spanó’s geboorteplek, maar verwijst naar het ontstaan van de beweging. “Het eerste protest in Bologna was op een plein waar maximaal zesduizend mensen pasten. Maar er kwamen er veel meer. Ze stonden als sardientjes in een blik op elkaar.” Volgens Spanó staat de vis daarom symbool voor saamhorigheid. “Nu ik hier sta besef ik me hoeveel ik gemeen heb met de mensen hier om me heen.”

Demonstrerende Italianen op de Dam. Beeld Giuseppe Spanó