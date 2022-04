Sara ‘Blonde Sien’ Ruwaard-Blommers (1927-2022): een van de laatste Jordanese kroegiconen

Decennia heerste ze aan de toog van café Rooie Nelis, in de regel met een Beerenburg en ‘een sinas tegen de dorst’. Zondag overleed Blonde Sien, één van de laatste iconische kroegeigenaren van de Jordaan.

Drie onderwerpen waren taboe in café Rooie Nelis: politiek, geloof en liefde. “Van al die dingen krijg je oorlog. Die z’n wijf heeft ergens anders liggen potten, die d’r man is homofiel geworden. En dan mag jij het op een ander verhaal brengen, zodat het weer gezellig wordt.”

Het is een kenmerkend citaat van Blonde Sien, destijds al ver in de tachtig, in het boek Aan de Amsterdamse nachten. Samen met haar man Zwarte Gerrit maakte Blonde Sien café Rooie Nelis decennialang tot een parel van het Jordaanse kroegleven. Eigenlijk was het geen café, maar een klein theater. Als charmeur Zwarte Gerrit weer eens te lang met een andere vrouw praatte, zei Blonde Sien graag: “Maar ik heb toch ook geen bochel?”

Zondag overleed Blonde Sien, op 94-jarige leeftijd. Zwarte Gerrit overleed al in 2019, op 90-jarige leeftijd. Een iconisch kroegechtpaar is niet meer.

Bijnamen

Blonde Sien heette eigenlijk Sara Ruwaard-Blommers, maar dat wist bijna niemand. Haar vader, de oorspronkelijke kroegeigenaar, heette Rooie Nelis, en diens vader heette weer Zwarte Nelis. De Jordaan heeft iets met bijnamen. Blonde Sien zei daarover: “De vader van mijn moeder heeft één stoot op zijn porem gehad en die heette zijn hele leven Jan de Lip.”

Blonde Sien en Zwarte Gerrit hadden al 32 jaar verkering voordat ze in 1988 trouwden. Na het overlijden van haar moeder Rooie Sien in 1996, nam Blonde Sien het café aan de Laurierstraat over. Ze woonden een etage hoger.

Decennia stonden ze aan hetzelfde hoekje van de toog, met de grappen en grollen waar de Jordaan om bekend staat (als de telefoon ging, nam Zwarte Gerrit op met: ‘Met de NSVH’). Blonde Sien had standaard een Beerenburg en ‘een sinas voor de dorst’ binnen handbereik. Zwarte Gerrit lustte eigenlijk alles.

‘t Schaep

Het café kreeg nog even landelijke bekendheid als inspiratiebron voor de tv-serie ‘t Schaep met de vijf pooten, geschreven door Eli Asser; Blonde Sien speelde nog een figurantenrol als kastelein.

Café Rooie Nelis was het Jordaan buiten de toeristenroute, je moest het maar net weten te liggen. Geen poespas, zoals Belgisch bier van de tap. Wel de hele dag André Hazes over de luidsprekers. Ook het interieur voldeed aan de stijlwetten van de Jordaan: de muren waren behangen met fotolijstjes met daarop Nelis, Sien en Gerrit door de jaren heen.

En verder heel veel foto’s, ook dat hoort in de Jordaan, van een eindeloze stoet BN’ers die er regelmatig over de vloer kwamen: André van Duin, André Hazes uiteraard, Danny de Munk, Opera Pietje, Gordon (“die is hier begonnen,” zei Blonde Sien, “we kregen hem aangeboden van de marktjongens”), Rudi Carrell, twee generaties Alberti. Maar de grootste trots waren de foto’s van de voormalige Koningin Beatrix als twintiger, dertiger, veertiger en zeventiger.

Ook oud-premier Jan Peter Balkende was stamgast in zijn studententijd. Zijn dispuut hield er hun wekelijkse borrel. Burgemeester Eberhard van der Laan kwam kort na zijn aanstelling zowat op audiëntie.

Ridder

Hoogtepunt van haar leven – Blonde Sien vertelde het niet alleen aan iedereen die het horen wilde – was ongetwijfeld toen ze werd geridderd in de Orde van Oranje-Nassau. Een ander hoogtepunt: Danny de Munk liet tijdens een concert de kroeg met bar en al nabouwen op het podium. De Munk zong, Blonde Sien en Zwarte Gerrit zaten achter de bar, als figuranten in hun eigen kroeg.

Café Rooie Nelis sloot de deuren in 2019. Het is een gemis in de stad.