Sanne Deurloo (1967-2019) had een groot vertrouwen in de wetenschap

Wetenschapster Sanne Deurloo had een enorm vertrouwen in de wetenschap. Juist die wetenschap kon haar nu niet helpen. Ze overleed zaterdag aan de gevolgen van kanker.

Als ineens alle bladgroen weg zou zijn, hoe lang zouden we dan nog kunnen ademen? Een paar dagen geleden stuurde Sanne Deurloo deze vraag naar haar collega’s van de website Nemo Kennislink. Een meisje van 9 had haar die vraag gesteld, ze wilde het antwoord niet schuldig blijven.

‘Het antwoord dat uit het netwerk kwam, was: waarschijnlijk enkele ­dagen,’ schrijft redacteur Jeroen ­Wiegertjes, in een in memoriam van zijn hoofdredacteur. ‘Met de nodige mitsen en maren, want zo gaat dat in de wetenschap. Wat we toen niet wisten is dat Sanne zelf niet veel meer tijd resteerde dan een paar ­dagen.’

Scheikunde

Sanne Deurloo overleed zaterdag aan de gevolgen van kanker. Ze groeide op in een links-progressief lerarengezin, tussen twee broers. De ­oudste leeft niet meer, de jongste is ondernemer en waterschapsbestuurder Simon. Ze gingen alle drie naar de Asvo, vertelt hij, en daarna naar het Barlaeus. Zijn zus slaagde met een keurige lijst – en een vier voor scheikunde. Dus ging ze dat studeren. Hij vindt het niet eens zo onlogisch. “Ze had goede leraren gehad, behalve voor scheikunde. Dus ze dacht: daar moet ik meer van weten.”

De banen lagen daarna niet voor het oprapen, dus werd ze vrijwilliger bij een blad over energiebesparing – lang voordat het een hot topic was. Zo rolde ze de wetenschapsjournalistiek in. Later werden dit het Chemisch Weekblad, Natuur en Techniek, en vanaf 2007 Nemo.

Ze had altijd een groot vertrouwen in de wetenschap. “Ze vond het natuurlijk niet grappig dat de wetenschap haar nu niet kon helpen,” zegt haar broer. “Maar ze vond het tegelijk razend interessant. Ze heeft er ­alles over gelezen wat erover te lezen viel en zich aangemeld voor experimentele behandelingen. Ze wilde voor Kennislink een serie artikelen schrijven over haar ziekteproces – die gaat haar redactie nu maken.”

Donderende lach

Deurloo was voorzitter van de vereniging voor wetenschapsjournalistiek. Wiskundige Ionica Smeets schrijft: ‘Onvoorstelbaar dat Sanne Deurloo nooit meer van die fantastische nieuwe plannen zal verzinnen.’ En wetenschapsjournalist Govert Schilling schrijft dat ze een geweldige neus had voor wat een groot publiek aanspreekt. ‘Maar ze was vooral een warme persoonlijkheid, en zonnig en optimistisch tot het laatste moment.’

Ze had een donderende lach, zegt haar broer. Haar laatste woorden: “Het leven was een feest. En nu is de dood een feest.”

Sanne Deurloo is 51 jaar geworden. Ze wordt vrijdag begraven. ’s Avonds is er een herdenkingsdienst in ­Nemo.