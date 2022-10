Sanitaire verdeeldheid Noordermarkt bijna ten einde

Er moet een toiletgebouw komen op de Noordermarkt. Daarover is iedereen het wel eens. Beeld Jakob Van Vliet

Over de noodzaak van een toiletgebouw op of in de buurt van de Noordermarkt bestaat geen discussie. Waar het stadsbestuur de norm hanteert dat binnen een straal van 500 meter een openbaar toilet te vinden moet zijn, moeten bezoekers in dit drukbezochte deel van de binnenstad wel 1 à 2 kilometer lopen. “Onacceptabel,” zegt stadsdeelbestuurder Micha Mos over de blinde vlek op de toilettenkaart. “Amsterdam wil een toegankelijke stad zijn, ook voor mensen met buik- of blaasklachten of mensen die slecht ter been zijn.”

Maar eenvoudig is het niet, de komst van een nieuw toilet op deze plek. Bij de ontmanteling van de ouderwetse, stinkende en vrouwonvriendelijke plaskrul in 2021 werd de komst van een modern, fris en genderneutraal toiletgebouw aangekondigd. Die mededeling leidde tot onrust onder buurtbewoners, marktkooplieden en andere betrokkenen, culminerend in twee petities van voor- en tegenstanders. “Iedereen wil een nieuw toilet,” vat stadsdeelcommissielid Celia Sluijter de sanitaire verdeeldheid samen. “Maar niemand wil hem voor de deur.”

Ingewikkelde puzzel

Sluijter, buurtbewoner en ontwerper van professie, beet zich namens de PvdA vast in het dossier. “Het ís een ingewikkelde puzzel. De Noordermarkt is een populaire plek met verschillende groepen gebruikers met uiteenlopende belangen. Onze grote zorg is dat we straks opgescheept zitten met een gedrocht dat niet harmonieert met de monumentale omgeving en de ruimte op het plein. Het dagelijks bestuur heeft een probleem op te lossen. Het toiletgebouw is al aangekocht. Het moet worden geplaatst en dat moet op de Noordermarkt gebeuren.”

Het stadsdeelbestuur heeft geen half werk geleverd, werpt Mos tegen. Uit een longlist van wel twaalf mogelijke plekken op het plein, werd na veel wikken en wegen een shortlist van twee locaties aan de stadsdeelcommissie voorgelegd. Mos: “Van alle opties zijn uitgebreid de voor- en nadelen bekeken, inclusief de juridische consequenties. We hebben zelfs gesproken met de mensen van de Noorderkerk om te kijken of het mogelijk was een toiletgebouw in de kerk te plaatsen. Dat bleek bouwtechnisch te ingewikkeld en te kostbaar.”

Werelderfgoed

Wat de zaak niet eenvoudiger maakt, is de status van Unesco-gebied. De grachtengordel staat op de Werelderfgoedlijst van de Verenigde Naties, en dat brengt ook de verplichting met zich mee behoedzaam om te gaan met veranderingen in de openbare ruimte. “Het Unesco-gebied bestaat uit een kerngebied en een bufferzone,” zegt bestuurder Mos. “De grens tussen die twee loopt net langs de Noordermarkt. De twee locaties die wij voorstellen voor het toiletgebouw, liggen in het kerngebied, maar kunnen daar worden ingepast.”

Sluijter heeft haar collega’s van de stadsdeelcommissie een tegenvoorstel voorgelegd. Dat voorziet in een maand uitstel van de besluitvorming, een voorkeur voor een toiletgebouw op de nabijgelegen Westerstraat en een goed gesprek met bewoners en marktkooplieden daar. Ook wil ze dat er nog eens goed wordt gekeken naar de inpassing van het toiletgebouw in de omgeving. “Ik vind het persoonlijk een monsterlijk ding. Groningen heeft een prachtig openbaar toilet van Rem Koolhaas en Erwin Olaf. Laten we daar een voorbeeld aan nemen.”

Nog eens om de tafel

De commissie, afgelopen dinsdag in vergadering bijeen, schaarde zich achter het voorstel van de PvdA en ook enkele insprekers betuigden hun steun aan het plan. Ook het dagelijks bestuur ging mee. “Er moet een toiletgebouw komen, maar zorgvuldigheid gaat boven snelheid,” zegt Mos. “We gaan in de komende weken nog eens met de bewoners en ondernemers om de tafel zitten, en komen over een maand terug met een definitief voorstel. Maar dan moet de knoop ook wel echt worden doorgehakt.”