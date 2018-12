Samira Bouchibti nieuwe voorzitter intochtcomité

De 48-jarige schrijfster en politica begint in januari als voorzitter. Zij neemt het stokje over van Adriaan Krans, die de afgelopen vijf jaar onder meer de metamorfose van Zwarte Piet in goede banen leidde.



Bouchibti zegt het eervol te vinden om een bijdrage te mogen leveren aan 'een van de mooiste kinderfeesten op aarde'. De intocht in Amsterdam is met 400.000 bezoekers de grootste intocht van het land.



Geoliede machine

"Dat wordt mogelijk gemaakt door onze 1200 vrijwilligers," zegt de nieuwe voorzitter. "De voorbereidingen beginnen al in januari, meteen nadat de kerstman zijn hielen heeft gelicht. Het is alles bij elkaar een geweldige klus, maar de organisatie is een geoliede machine."



Bouchibti is geboren in het Marokkaanse Fez en groeide op in Haarlem. "Daar heb ik de Sint leren kennen. Mijn vader werkte bij Stork. Daar kwam Sinterklaas langs voor de kinderen. Dat was voor ons de mooiste dag van het jaar."



Gevoel

Die ervaring wil Bouchibti meenemen naar haar nieuwe functie. "Wat ik heel fijn vond aan het Sinterklaasfeest, was het gevoel dat ik er als kind van een gastarbeider bij hoorde. De Sint was er voor alle kinderen, ook voor mij. Dat gevoel gun ik alle kinderen van Amsterdam."



Eerder werd al bekend dat Erik van Muiswinkel de nieuwe Sinterklaas van Amsterdam wordt. De cabaretier vervangt acteur Jeroen Krabbé die dit jaar afzwaait als goedheiligman.



