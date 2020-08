Samir el Y. langer vast voor dood Bas van Wijk

Bas van Wijk. Beeld Politie

Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Amsterdam besloten.

Maandag maakte de advocaat van een van de andere drie verdachten al bekend dat zij op vrije voeten waren gekomen. Volgens de rechtbank is niet vast komen te staan dat zij bij de dood van Van Wijk betrokken waren. Maar volgens het Openbaar Ministerie Amsterdam blijven zij wel verdachten in de zaak. Toch zou uit het dossier blijken dat de roofmoord vooral ‘een spontane actie’ was van hoofdverdachte El Y.

Van Wijk, afkomstig uit Badhoevedorp, werd op 8 augustus doodgeschoten in het op dat moment druk bezochte Park de Oeverlanden aan de Nieuwe Meer. Volgens de familie van het slachtoffer wilde hij voorkomen dat een horloge van zijn vriend werd gestolen. In de auto van de hoofdverdachte werd naast een vuurwapen ook dat horloge gevonden.

Voorafgaand aan de schietpartij lijkt er sprake te zijn van irritatie over en weer tussen twee groepen. Bij de groep waar Bas van Wijk toe behoorde, leefde het gevoel dat er naar hen gekeken werd door personen uit de groep waar de verdachte deel van zou uitmaken, aldus het OM. De groep van Bas van Wijk vermoedde dat de groep van Samir El Y. een horloge van een van de vriend van Bas wilde hebben. De politie onderzoekt nog steeds de exacte toedracht van de schietpartij.

Horloge

Op aanwijzingen van Samir El Y. zijn vorige week een vuurwapen en een horloge aangetroffen in een verborgen ruimte in zijn auto. Een schietproef moet uitmaken of dit vuurwapen is gebruikt bij de dodelijke schietpartij. De resultaten van die proef zijn nog niet bekend. Het aangetroffen horloge blijkt inderdaad van iemand uit de groep van Bas van Wijk te zijn.

Verdachte Samir El Y. heeft een strafblad met kleine delicten. Zijn advocaat wil vooralsnog niet meer bevestigen dan het Openbaar Ministerie heeft bekend gemaakt.

De dood van Van Wijk heeft tot grote verontwaardiging geleid. Er is een stille tocht en een demonstratie voor hem gehouden.