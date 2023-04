Samir Bashara moet Nieuw-West veilig en gelukkig maken: ‘Dit kost een hele generatie’

Kan Nieuw-West, een van de meest achtergestelde delen van Amsterdam, zich opwerken tot een veilig en gelukkig stadsdeel? Ja, zegt Samir Bashara, programmadirecteur van Nationaal Programma Samen Nieuw-West, maar dat kan alleen stap voor stap.

Achter het Rembrandtpark zit Ru Paré. De voormalige basisschool is nu het kloppende hart voor tientallen organisaties en initiatieven in Nieuw-West. Samir Bashara (41), acht jaar lang wethouder in Hoorn en in 2020 nog verkozen tot Beste Jonge Bestuurder, houdt er ook kantoor. Hij heeft de ambitieuze taak Nieuw-West de komende twintig jaar drastisch te veranderen.

Een maand geleden was Bashara getuige van een historisch moment toen bijna zeventig organisaties een gezamenlijk convenant ondertekenden. Het ambitieuze doel: een stadsdeel realiseren waar bewoners veilig en gelukkig kunnen leven en waar iedereen de kans krijgt zijn volledige potentieel te benutten. Dat alles moet gepaard gaan met het uitbannen van criminaliteit, armoede en verpaupering.

Aanvankelijk heette het convenant Masterplan Nieuw-West, maar nu is de titel Nationaal Programma Samen Nieuw-West. Waarom de naamswijziging?

“Een plan met een looptijd van twintig jaar veronderstelt dat we nu al weten wat we al die jaren gaan doen, maar dat weten we helemaal niet.”

Hoe werkt het wel?

“Het Nationaal Programma is een manier van werken. Een manier van denken. Een manier van samen op zoek gaan naar oplossingen. Het draait om een afspraak die we gezamenlijk hebben opgeschreven. Wij vormen een alliantie.”

Met plannen daaraan gekoppeld?

“Projecten waarvan we nog niet weten of ze gaan werken, geven we tijd. Eén of twee jaar bijvoorbeeld. Is dit nou echt de vernieuwing die we willen? Of is dit het zoveelste project? Zodra in de alliantie wordt geconstateerd dat iets werkt, is de harde afspraak dat het ook écht onderdeel van de reguliere manier van werken wordt. Dat kan bijvoorbeeld binnen de gemeente zijn, bij het stadsdeel maar ook bij een woningcorporatie.”

Het is niet de eerste keer dat er voor Nieuw-West allerlei programma’s komen om het stadsdeel te verbeteren.

“Sinds de Tweede Wereldoorlog roept men om de zoveel tijd dat we gebiedsgericht moeten gaan werken. Kwetsbare wijken krijgen extra aandacht, er wordt een programma in elkaar geflanst en dan gaan we heel hard lopen. Er wordt te weinig écht nagedacht over de lange termijn. Daar moeten we vanaf. Je moet de tijd nemen en stap voor stap, steeds weer opnieuw bepalen wat de volgende stap wordt.”

Bij het lezen van de documenten kan ik mij niet aan de gedachte onttrekken dat het vrij theoretisch is.

“We moeten vernieuwen. Vanuit een moreel contract kunnen we écht gezamenlijk bepalen wat we gaan doen. Als de gebaande paden zouden leiden naar structurele oplossingen, zat ik hier niet.”

Maar hebben inwoners van Nieuw-West niet behoefte aan concrete oplossingen? De straten in deze buurten zijn vies omdat hier amper veegwagens komen.

“Ik heb ook gesprekken gehad waarbij mensen zeiden: ik wil wel meedoen, maar laat de gemeente eerst de troep eens opruimen. Gelijke kansen vragen om ongelijke investeringen, staat er in het convenant. Ook de gemeente heeft dat contract ondertekend. Dat zou dus óók zomaar kunnen beteken: vaker en meer rommel opruimen in sommige andere stadsdelen.”

En als ze dat niet doen?

“Het gaat gebeuren. En als het toch niet gebeurt, moeten stadsdeelvoorzitter Emre Ünver als lid van het alliantiebestuur en ik als programmadirecteur in gesprek met de gemeente met de boodschap: er is fundamenteel meer nodig.”

Maar is het niet frustrerend dat zoiets niet gewoon gebeurt?

“Ik raak er niet door gefrustreerd dat al die dingen die we met elkaar hebben afgesproken – concreet en minder concreet – niet morgen geregeld zijn. Dan kom je weer terug op het punt van wat we altijd doen: alleen doekjes voor het bloeden, maar daarmee veranderen we het systeem niet. Je bent er niet door tijdelijk meer prikkers de straat op te sturen. Als de convenantpartijen hun rol serieus nemen, dan wordt het opgepakt.”

Wat is uw gevoel bij Nieuw-West?

“Nieuw-West is ongelooflijk kleurrijk, gelaagd en complex. Alles is hier aanwezig om het een bloeiend en fijn gebied te laten zijn – waar het dat nu nog niet is. En het heeft veel potentieel, maar ook veel potentieel dat onbenut blijft.”

Het is ook een stadsdeel met veel armoede en criminaliteit.

“Er moet veel gebeuren. Ook nu al. Maar het programma heeft niet voor niets een looptijd van twintig jaar. De mensen die de volle vruchten gaan plukken van wat we nu aan het doen zijn, moeten nog geboren worden. Het kost een hele generatie om echt fundamentele verandering tot stand te brengen.”

Het vertrouwen in de gemeente is in Nieuw-West bij uitstek gering. Hoe gaan jullie die mensen bereiken?

“Veel van de mensen bereiken we niet via de klassieke methodes. Dat is gewoon een feit. Maar er zijn wel ongelooflijk veel grassroots-, community-based initiatieven in Nieuw-West. Die staan vaak one handshake away van al die mensen. We moeten steeds ter plekke vaststellen hoe je dingen nou echt anders kunt doen. In samenspraak met de mensen die onderdeel uitmaken van de leefwereld waarom het gaat. Daar heb je de partijen en hun mensen bij nodig die precies weten wat er zich in de wijken afspeelt.”

Naarmate inwonersgroepen meer zeggenschap krijgen, worden ze belangrijker. Hoe voorkomen jullie dat ze niet alleen voor hun eigen belang opkomen?

“Dat is precies de reden waarom we een convenant hebben. Daarin staat expliciet dat organisatiebelang nooit, never ever, de boventoon mag gaan voeren ten opzichte van de maatschappelijke opgave. Dat geldt niet alleen voor inwonersgroepen, maar ook voor de gemeente, de politie, het Openbaar Ministerie en woningcorporaties.”

Een van de kritieken op Nieuw-West is dat hier te veel organisaties zijn die zich inzetten voor kwetsbaren en daar simpelweg veel geld aan verdienen. Hoe kijkt u daar naar?

“Gelaagd. Die organisaties geven energie, maar er is ook een wildgroei aan initiatieven die allemaal langs elkaar heen werken. Daardoor ontstaat een ongezonde concurrentie. Maar het is niet aan mij om hierover te oordelen. Aan mij is het zo veel mogelijk partijen te binden aan de doelen en opgaven die wij met elkaar hebben gesteld.”

Het programma zal ruim twintig jaar lopen. U lijkt nu dragend hierin, maar wat gebeurt er als u over een paar jaar iets anders wilt gaan doen? Een nieuwe teleurstelling voorde inwoners van Nieuw-West?

“We gaan aan de slag met mensen die zich hieraan willen committeren. Die groep groeit. Langzaam maar zeker moeten we uitgroeien tot een planeet die zoveel zwaartekracht heeft dat iedereen ernaartoe wordt gezogen. Het is mijn taak een programmaorganisatie op te bouwen en een alliantie neer te zetten die niet afhankelijk is van Samir Bashara. Niemand is onvervangbaar.”

Programma met veel GroenLinks Samir Bashara werkt samen met bestuurders die net als hij allemaal een GroenLinksachtergrond hebben: stadsdeelvoorzitter Emre Ünver, bestuursadviseur Tofik Dibi, wethouder Rutger Groot Wassink en burgemeester Femke Halsema, voorzitter van Nationaal Programma Samen Nieuw-West. Zij zijn de voornaamste partners die politieke verantwoordelijkheid nemen voor het programma. Bashara zegt ‘ver weg’ van partijpolitiek te willen blijven. “Dat ik hier zit, heeft niets te maken met mijn politieke achtergrond. Halverwege mijn tweede termijn als wethouder in Hoorn keek ik wat ik daarna wilde gaan doen. Ik kwam via een recruteringsbureau met de gemeente Amsterdam in aanraking. Zij vroegen of dit niet iets voor mij zou zijn.” De programmadirecteur zegt onafhankelijk te kunnen opereren. “De politiek is vrij ver weg. Ik bemoei me er niet mee. En ze bemoeit zich ook niet met mij.”

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad