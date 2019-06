Samenwerking AT5 en C-Amsterdam zo goed als onmogelijk

Het kantoor van AT5 Beeld anp

Dat schrijven twee onafhankelijke adviseurs in een nog vertrouwelijk rapport over de toekomst van de stadszender. Vorig jaar werd bekend dat C-Amsterdam, een initiatief van documentairemaker Mildred Roethof en diverse andere Amsterdammers, een poging doet om de rechten voor de lokale nieuwsvoorziening te verwerven.

Momenteel is AT5 de houder van die concessie. Het plan van C-Amsterdam, die meer diversiteit op TV wil en meer nieuws vanuit de buitenwijken wil brengen, werd met enthousiasme ontvangen door wethouder Touria Meliani (lokale media).

Dit voorjaar adviseerde een commissie dat AT5 en C-Amsterdam dan maar moesten onderzoeken of ze konden samenwerken. In de afgelopen maanden is dat geprobeerd, zowel op zakelijk als op journalistiek niveau hebben vertegenwoordigers van AT5 en C-Amsterdam overlegd over een soort fusie. Maar in de praktijk blijkt samenwerking erg lastig. De conclusie is dat AT5 het nieuws en de achtergronden blijft verslaan, en dat C-Amsterdam verantwoordelijk wordt voor ‘verdieping en verstrooiing’.

Maar die samenwerking is schier onmogelijk vanwege de beperkte financiële ruimte, aldus adviseurs Mark Minkman en Ouke Arts. Het budget van 2,9 miljoen euro is nu al zo krap voor AT5, dat er voor C-Amsterdam geen geld overblijft om eigen reportages en programma’s te kunnen maken.

Openlijk getwijfeld

“Zo beschouwd is de conclusie (…) dat een samenwerking tussen beide partijen zo weinig ruimte biedt voor C-Amsterdam dat van een samenwerking tussen beide partijen binnen het huidige financiële kader geen sprake is,” concluderen Minkman en Arts. Extra geld is niet zomaar beschikbaar, daarmee is de suggestie tot samenwerking praktisch van de baan.

Het advies is een steun in de rug voor AT5, omdat Minkman en Arts expliciet benoemen dat de kwaliteiten van AT5 inzake de nieuwsverslaggeving niet zomaar overgenomen kunnen worden door C-Amsterdam. Ook wordt openlijk getwijfeld aan het vermogen van C-Amsterdam om de grote ambities om te zetten in kwalitatieve journalistiek.

Gebrek aan ervaring

Zonder haar naam expliciet te noemen, concluderen Minkman en Arts dat initiatiefnemer Mildred Roethof te weinig ervaring heeft met het leidinggeven aan een nieuwszender. “Er is wel ervaring met mediaproductie aanwezig binnen C-Amsterdam, maar niet met het leiden van een mediaorganisatie,” schrijven Minkman en Arts. “En dat is iets wezenlijk anders dan het bedenken en maken van programma’s.” Vanwege dit gebrek aan ervaring zouden er risico’s ontstaan als C-Amsterdam de concessie helemaal alleen zou krijgen.

Het rapport van Minkman en Arts ligt nu op het bordje van Meliani. Zij moet besluiten hoe het verder moet tussen C-Amsterdam en AT5. Minkman en Arts adviseren om C-Amsterdam eerst een status als aspirant-omroep te geven, waarin zij kunnen experimenteren met het maken van programma’s zonder meteen de volledige verantwoordelijkheid te dragen.

Een zegsvrouw van wethouder Meliani wil geen reactie geven op deze suggestie. Zolang er nog geen beslissing ligt, is een media-stilte afgesproken. Het stadsbestuur en de gemeenteraad vergaderen volgende week in beslotenheid over de kwestie.

Nieuw merk Als AT5 en C-Amsterdam toch gedwongen worden om samen te werken, zal dat consequenties hebben voor de naam, zo valt in het advies te lezen. In september 2021 loopt de transitieperiode af, waarna een nieuw merk bedacht moet worden waarin zowel AT5 als C-Amsterdam herkenbaar zijn. De landelijke Raad voor Cultuur adviseerde eerder al om AT5 om te vormen tot een regionale omroep die niet alleen Amsterdam, maar de hele metropoolregio meeneemt in de berichtgeving. Hiervoor zou dan subsidie beschikbaar moeten komen die nu nog wordt verstrekt aan provinciale omroep NH Nieuws. Deze gang van zaken is de praktijk in Zuid-Holland, waar RTV Rijnmond over Rotterdam en de randgemeenten bericht en Omroep West de nieuwsvoorziening verzorgt in de rest van Zuid-Holland.

Met medewerking van Duke Guijt