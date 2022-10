Samen voor Nederland zet door met Britse complotdenker David Icke

David Icke. Beeld Dave Rushen / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Samen voor Nederland laat in een persbericht weten dat Icke op de demonstratie 6 november op de Dam zal spreken, ondanks de grote zorgen die de Amsterdamse driehoek daarover uitte.

Eerder deze week sprak vrijwel de gehele Amsterdamse gemeenteraad zich uit tegen de komst van Icke. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël noemde zijn ideeën ‘walgelijk’, de Nationaal Coördinator Antisemitisme Bestrijding (NCAB) Eddo Verdoner wees erop dat Icke ‘oude antisemitische verhalen, verpakt in een nieuw jasje’ verspreidt. Bijna alle partijen in de Amsterdamse gemeenteraad vroegen burgemeester Halsema te voorkomen dat Icke op de Dam komt spreken.

Onacceptabel en diep kwetsend

‘David Icke heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan die onacceptabel en diep kwetsend zijn. De Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie en openbaar ministerie) vindt de maatschappelijke onrust waartoe zijn eventuele komst leidt dan ook alleszins begrijpelijk en oordeelt dat de waardigheid van het monument op de Dam in het geding is, mocht hij daar spreken,’ aldus de gemeente in haar reactie op de komst van Icke. De gemeente heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gevraagd te onderzoeken of de Britse complotdenker toegang tot het land kan worden ontzegd.

Als dat niet lukt, heeft burgemeester Halsema laten weten dat Icke niet verboden kan worden om te spreken: ook voor hem geldt het grondwettelijke recht op vrijheid van meningsuiting en recht op demonstratie. Het Openbaar Ministerie zal bij een eventuele toespraak meeluisteren of er strafbare uitingen, zoals Holocaustontkenning of aanzetten tot haat, worden verricht. Ook houdt de driehoek de openbare orde rondom de demonstratie in de gaten.