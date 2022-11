Samen voor Nederland wil protest met David Icke op de Dam en stapt naar rechter

David Icke. Beeld SOPA Images/LightRocket via Gett

Volgens SvN stelt de driehoek dat het ‘de veiligheid van de vredesdemonstranten niet kan garanderen’ en moet de demonstratie van de Dam naar het Museumplein worden verplaatst om de groep en eventuele tegendemonstranten uit elkaar te houden. Onder andere het Centrum Informatie en Documentatie Israël (Cidi) heeft een tegendemonstratie aangekondigd. ‘Op dit moment zijn drie tegendemonstraties aangemeld die in de buurt van de demonstratie Samen voor Nederland een tegengeluid willen laten horen,’ schrijft de driehoek.

Het overlegorgaan van burgemeester, politiechef en hoofdofficier van justitie verwacht daarnaast reacties op de SvN-demonstratie die niet zijn aangemeld en spontaan kunnen ontstaan. ‘De driehoek houdt er sterk rekening mee dat wanordelijkheden kunnen ontstaan. Een politieoptreden in een dergelijke situatie op de Dam brengt extra risico’s met zich mee.’

SvN heeft de gemeente laten weten de beslissing van de gemeente bij de rechter aan te zullen vechten. Waarschijnlijk dient de zaak vrijdagmiddag. “Wij hebben geen goede herinneringen aan het politiegeweld op het Museumplein,” zegt Frank Ruesink, een van de organisatoren. Hij doelt daarmee op de confrontaties tussen demonstranten en politie in coronatijd.

Zijn collega Michel Reijinga, die eerder al coronademonstraties in de stad organiseerde, vult aan: “Wij willen naar de Dam. De gemeente heeft tegen ons gezegd dat het voor onze veiligheid beter is om naar het Museumplein te gaan, maar elke demonstratie van ons op de Dam is tot nu toe perfect verlopen. Wij zijn de dupe van het feit dat er tegendemonstraties worden aangekondigd en daar buigt men voor.”

SvN schrijft in een persbericht dat ‘het hoogste doel van de demonstratie nog steeds fier overeind staat en dat is een massale, waardige en veilige vredesdemonstratie voor iedereen’.

Reptielentheorie

De demonstratie ligt al een paar weken onder een vergrootglas. David Icke is één van de verspreiders van de reptielentheorie, die erop neerkomt dat er een wereldwijde samenzwering is waarbij machthebbers kwaadaardige reptielen zijn, een verhaal met antisemitische wortels. Het Cidi riep op geen podium te bieden aan Icke vanwege zijn ‘antisemitische theorieën en het ontkennen van de Holocaust’.

Burgemeester Halsema zit al enige tijd met de demonstratie in haar maag. Eerder heeft ze laten weten dat de waardigheid van het monument op de Dam in het geding is als Icke spreekt vanwege zijn eerdere antisemitische uitspraken.

De Amsterdamse driehoek vroeg daarom aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het ministerie van Justitie en Veiligheid of het mogelijk is om Icke aan de grens te weren. De IND kan namelijk iemand de toegang tot Nederland weigeren, maar dat gebeurt alleen in hoogst uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als zijn of haar komst een bedreiging is voor de openbare orde of de nationale veiligheid. Het is tot dusver nog onduidelijk of het IND aan die wens van de driehoek gaat voldoen.

Maar mocht Icke de toegang ontzegd worden tot Nederland, dan houdt de driehoek er rekening mee dat hij demonstranten alsnog ‘via een videoverbinding’ zou kunnen toespreken. ‘Ook dan zijn wanordelijkheden te verwachten en is de Dam als locatie voor de demonstratie te risicovol,’ aldus de driehoek.