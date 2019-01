Samen naar school met de nieuwe expats

Kinderen van expats, migranten of statushouders zijn er altijd wel geweest. Maar dit jaar is anders. In Diana Ouwerkerks kleuterklas op op de Buitenveldertse Montessorischool (BMS) is de helft van de kinderen van buitenlandse werknemers. Ze komen uit Rusland, Israël, Canada of Spanje, uit Brazilië, Amerika of India.



Het aantal kinderen van expats en buitenlandse werknemers op reguliere scholen is dit schooljaar in Amsterdam explosief gestegen. Exacte cijfers zijn er niet, want kinderen worden niet op basis van hun nationaliteit geregistreerd.