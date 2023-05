Sam Saxton: ‘Toen ik er kwam wonen, waarschuwde mijn oma: de Kinkerstraat, dat is gevaarlijk’

Sam Saxton. Beeld Erik Smits

“In die paar jaar heb ik de Kinkerstraat zien veranderen. Toen ik er kwam wonen, waarschuwde mijn oma: de Kinkerstraat, dat is gevaarlijk. Ze wist niet hoe het er nu uitziet. Inmiddels ben ik verhuisd naar de Hoofddorppleinbuurt.”

Het zingen gebeurt in het Engels. “Zo deed ik het automatisch vanaf het begin, het komt emotioneel dichterbij. Nederlands is een hardere taal, moeilijker om mooi de zang in te verwerken. Het is nu mode om in het Nederlands te zingen. Zelfs mensen die het eerst in het Engels deden schakelen over naar Nederlands. Voor mij voelt dat als ergens achteraan lopen, omdat iedereen het doet.”

De voorkeur voor Engels is een lang verhaal, waarschuwt Sam Saxton van tevoren. Haar moeder komt uit Bloemendaal en had een vriendin uit Aerdenhout die als uitwisselingsstudent in Amerika was geweest. Daar zat die vriendin bij een familie in huis, waarvan de zoon op vakantie in Nederland was. Zo kwam het dat haar ouders elkaar voor het eerst ontmoetten op een feestje in Zandvoort.

“Mijn moeder zei tegen mijn vader: wat grappig dat jij Amerikaans bent, over een paar maanden ga ik daarheen als au pair. Hij woonde in Connecticut en vroeg waar ze heen ging. Amerika is een groot land, maar het was twintig minuten bij hem vandaan. Hij gaf haar zijn nummer. Ze was niet van plan te bellen, alleen werd ze eenzaam, dus ze deed het toch.”

De korte samenvatting: “Ze werden verliefd, groot verdriet toen ze terug moest naar Nederland. Mijn moeder bleek zwanger te zijn, ze was pas 20 en ging terug naar Amerika, kon daar niet aarden en samen verhuisden ze naar Nederland.”

Wat ging je vader hier doen?

“Hij is golfer en vond een baan als leraar. Mijn moeder komt uit een golffamilie en mijn broer en zus gingen het ook doen. We woonden in Santpoort-Zuid, een dorp naast Bloemendaal.”

Jij ging hockeyen?

“Eerst bij Bloemendaal. Ik groeide mee met een vriendinnetje, zij had verschrikkelijk veel talent en ik was gewoon goed. Mijn ouders pushten me niet, maar het fanatisme en de competitiedrang zaten er toch in, denk ik.”

Hoe kwam je naar Amsterdam?

“Toen mijn zus 18 was, ging ze op kamers wonen in de Jordaan. Ik was 10 en kwam in mijn eentje met de trein naar haar toe. In Santpoort zie je bijna niemand op het station. Op het Centraal Station zag ik zoveel mensen en ze waren zo verschillend, ik wist niet wat ik meemaakte. Vanaf het station liepen we altijd naar haar huis, ik wist al snel dat ik hier ook wilde wonen. Nu zie ik dat Amsterdam een dorp is, vergeleken bij echt grote steden.”

“Bij Bloemendaal speelde ik in het eerste team en dat viel uit elkaar. Ik ging naar Hurley, in het Amsterdamse Bos, zij hockeyden op het hoogste niveau. Ik was 18 en heb daar vier jaar gespeeld. Onze coach was ook assistent bij Jong Oranje en wilde me selecteren. Eerst zei ik nee.”

Waarom?

“Ik had al in Nederlandse jeugdteams gezeten, de competitie was daar nog groter dan op de club. Voor grote toernooien waren er steeds selectiemomenten. Dat hoort bij topsport, maar ik vond het niet fijn, dat strijden voor je plek. Groepsvorming en meiden die elkaar al kenden, ik voelde me niet goed daartussen. Ik speelde ook nog gitaar en zat op het vwo, het hockey werd te veel.”

“Die coach probeerde me te overtuigen: nee, bij Jong Oranje is de sfeer nu anders, probeer het gewoon. Dat klopte, hij had gelijk. Het voelt raar om nu te zeggen dat ik Europees kampioen ben geworden en een jaar later wereldkampioen, als basisspeler. Ik wil het niet kleiner maken dan het is, maar Nederland is een goed hockeyland. Die prijzen worden van je verwacht. Tweede of derde worden zou een domper zijn, het wordt pas spannend in de halve finales, daarvoor win je alles.”

Hoe is de hockeywereld?

“Het is natuurlijk best een kaksport. Bloemendaal is al een heel bekakt dorp en dan ook nog eens de hockeyclub, dan krijg je het dubbelop. Maar in Dames 1 zitten spelers uit heel Nederland, die komen gewoon voor dat team spelen, dat was minder bekakt. Bij Hurley studeerde de helft weer geneeskunde.”

Waarom ben je gestopt?

“Voor de muziek. Optreden is bijna niet mogelijk als je vijf keer per week traint. En ik kreeg last van mijn rug. Ik was 21.”

Denk je dat je het Nederlands elftal had kunnen halen?

“Ik denk het, je weet het niet. Mijn fysiek was een probleem. Alles moet op zijn plek vallen, jouw positie moet open vallen en de coach moet vertrouwen in je hebben. Ik hoorde niet bij de supertalenten van wie je zeker wist dat ze het zouden halen.”

Waren je medespelers verbaasd?

“Nee, het was al duidelijk. Ze wisten hoe groot mijn drang naar de muziek was.”

Waarom ging je psychologie studeren?

“In de topsport kwam ik het ook tegen, ik heb het altijd interessant gevonden. Fysiek merk je het letterlijk: door spanning worden je spieren minder lang en raak je de bal anders. Als een speler geen vertrouwen heeft, is dat heel duidelijk terug te zien in het spel.”

Hoe begon je met muziek maken?

“Ik kom niet uit een muziekfamilie en zag in mijn omgeving geen voorbeelden. Thuis hadden we alleen een Spaanse gitaar. Daar keek ik als kind naar en ik dacht: dat wil ik leren. Andere kinderen hebben een droom dat ze brandweerman willen worden, ik wilde muzikant zijn, of zangeres. Ik ben heel dankbaar dat mijn ouders lessen voor me konden betalen. Eerst alleen gitaarles, toen durfde ik nog niet te zingen.”

Wat voor muziek maak je?

“Mensen scharen het onder americana, ik ben ook beïnvloed door Amerikaanse rootsmuziek. Folk, soul, country. Je zou het ook singer-songwriter kunnen noemen, alleen zie je dan een zanger voor je met een gitaar. Wij hebben het album opgenomen met een band. De muziek maak ik samen met Bas Kors, die ook mijn vriend is.”

Naast de muziek werkt Sam Saxton drie dagen per week als psycholoog in een GGZ-praktijk. “Als mensen naar de huisarts gaan voor psychische problemen, komen ze uiteindelijk bij ons terecht.”

De teksten zijn beïnvloed door je werk als psycholoog?

“Soms. In het dagelijks leven speelt het een grote rol voor me, hoe mensen omgaan met emoties. Het is logisch dat ik daarover schrijf, maar het heeft wel altijd betrekking op mezelf. Het album, Take A Ride, gaat over: volg je eigen pad, laat je niet beïnvloeden door mensen om je heen of de maatschappij. Luister naar je gevoel, dat mag je volgen.”

“De teksten gaan over echt jezelf durven zijn, of over depressieve gevoelens of rouw. Ik heb ook een nummer geschreven over mijn pleegbroertje en zijn gebrek aan vertrouwen in mensen. Voor hem is onvoorwaardelijke liefde niet vanzelfsprekend. Hij was al in verschillende huizen geweest en zei in het begin: als ik hier volgend jaar nog ben. Ik dacht: huh, het uitgangspunt is dat jij hier blijft, waarom zeg je dit? Fascinerend hoe zoiets werkt, heel pijnlijk ook.”

Is de muziekwereld anders dan die van het hockey?

“In de muziek wordt meer nagedacht over de maatschappij en dieper liggende onderwerpen, mensen zijn wat emotioneler. Het is een bredere blik op de wereld, sport blijft meer aan de oppervlakte, gericht op de wedstrijd. Overeenkomsten zijn er ook. Muziek en sport kun je beiden voor ontspanning doen, maar zodra je een carrière ambieert is er ook een zekere wedstrijdspanning.”

“Van de sportwereld ben ik langer onderdeel geweest. Muziek moest ik in mijn eentje starten, via mijn gitaarleraar leerde ik mensen kennen. Het album hebben we in de coronatijd thuis opgenomen. Eigen repertoire had ik al, een album nog niet. Daarvoor moet je tijd en ruimte hebben, geld ook.”

Beeld Erik Smits

CV

Sam Saxton (Amstelveen, 1993) is zangeres. Haar debuutalbum, Take A Ride, verscheen vorige maand.

De stad van... Sam Saxton Echt Amsterdams

“Naar Paradiso fietsen voor een concert. De stad is heel mooi, ik kan echt genieten van de architectuur. Het zou alleen fijn zijn als er wat meer kunstenaars en muzikanten konden wonen.” Havermelk

“Met havermelk zelf is niets mis, maar Amsterdam wordt steeds meer een stad voor de rijken. Ik woon bij het Hoofddorpplein, je ziet hier bijna alleen maar mooie auto’s staan. Triest om te zien.” Huur of koop

“In mijn omgeving is de vibe: je moet kopen. Daar word ik opstandig van. Je kunt ook huren, dat maakt je flexibeler.” Accent

“ABN. Als ik het terug hoor, schrik ik soms van hoe netjes ik praat.” Import

“Uit respect voor echte Amsterdammers noem ik mezelf geen Amsterdammer. Ik hoop wel dat ik leuke import ben.”