Salonboten mogen plots niet meer ’s avonds varen: ‘Dit is toch weer behoorlijk scheef’

Erik Musegaas van Rederij Aemstelland voer donderdagavond rond 19.00 uur met twee personen in zijn boot voor een huwelijksaanzoek, toen hij werd aangesproken door Nautisch Toezicht van de gemeente Amsterdam. “Ze zeiden dat we om 18.00 uur hadden moeten stoppen.” Een woordvoerder van gemeente bevestigt dat donderdagavond negen boten zijn gewaarschuwd.

Wat blijkt: volgens de landelijke coronamaatregelen die 13 november ingingen, mag er ’s avonds niet worden gevaren. Daarover werden de Amsterdamse reders pas donderdagmiddag per mail ingelicht, waardoor zij totaal werden verrast. “De rondvaartboten stopten al wel om 18.00 uur, want daar wordt geen eten en drinken geschonken,” zegt Tommy van Riet van de Vereniging Rederijen Amsterdam. “Salon- en andere hospitalitybootjes voeren wel door tot 20.00 uur, maar tot onze schrik mag dat niet meer.”

Hij begrijpt het nut van de coronamaatregelen. “Maar dit is toch weer behoorlijk scheef. Op een bootje met vier personen is het toch veiliger dan in een restaurant.”

Knauw in omzet

Musegaas: “Kennelijk heeft iemand bij de gemeente naar de landelijke regels gekeken en gezien dat die ook voor ons van toepassing zijn.” Hij snapt niet meer in welke categorie de boten nou vallen. “We zijn inmiddels alles geweest: we begonnen als binnenvaart, daarna doorstroomlocatie, vervolgens eet- en drinkgelegenheid, en nu zijn we recreatief vervoersmiddel.” Die laatste categorie moet, in tegenstelling tot de horeca, wel gesloten zijn na zessen.

De rederijen zijn inmiddels druk bezig om alle klanten te bellen en de etentjes en borrels op de boten te annuleren. “En we hebben al het hele jaar stilgelegen, dit is weer een behoorlijke knauw in de omzet,” zegt Van Riet. Bij Rederij Aemstelland gaan deze week bijvoorbeeld al tien vaartochten niet door.

Voor deelnemers aan het Amsterdam Light Festival, dat 2 december begint, geldt overigens een uitzondering. Zij vallen binnen kunst- en cultuuractiviteiten en mogen tot 23.30 uur varen. Musegaas kan daar moeilijk vrede mee hebben: “Dat is een kronkel waar je haren recht van overeind gaan staan.”