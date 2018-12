Salon Rob Peetoom verdwijnt uit de Bijenkorf

De Bijenkorf zegt dat het een half jaar geleden besloten heeft de huurovereenkomst per januari 2019 op te zeggen, omdat het de hele verdieping wil vullen met eten en drinken. Daarvoor komt het warenhuis nu ruimte te kort. "Het was een fijne samenwerking, maar we gaan voor uitbreiding van horeca," aldus een woordvoerder.



Volgens Rob Peetoom heeft de opzegging te maken met de te handhaven Drank en Horeca Wet. Die wet stelt dat retail en horeca niet zomaar mogen samengaan. Daardoor zou het warenhuis zich genoodzaakt zien de samenwerking te stoppen. Iets wat volgens de Bijenkorf niet doorslaggevend is geweest.



Personeel

Rob Peetoom heeft meerdere vestigingen in de stad, op de bovenste verdieping van de Bijenkorf op de Dam werken zo'n 35 man. "Wij willen voorkomen dat onze mensen door deze situatie op straat komen te staan," zegt Peetoom. Daarom krijgen die werknemers een plek aangeboden bij een van de andere salons. "We zullen zowel het aantal stoelen moeten uitbreiden als het aantal openingsuren, om voor iedereen een goede werkplek te maken."



De salon zit sinds 2005 in de Bijenkorf op de Dam.