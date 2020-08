Sail maakt data voor editie 2025 bekend

Luchtfoto van de Clipper Stad Amsterdam tijdens de Sail-In Parade tijdens de vorige editie van Sail, in 2015. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De vorige editie van Sail, in 2015, trok 2,3 miljoen bezoekers. Afgelopen april werd duidelijk dat het spektakel dit jaar niet door kon gaan, vanwege de coronacrisis. Ook uitstel was geen optie, liet de organisatie weten. De internationale Tallships varen volgens een vastgestelde planning en kunnen daarom niet zomaar op een ander moment naar Amsterdam komen.

Daarom vindt de volgende editie van het evenement pas in 2025 plaats. Dat wordt dan officieel de tiende keer Sail Amsterdam. Het jubileum zou eigenlijk dit jaar gevierd worden.

2025 valt wel samen met twee andere jubilea, namelijk het 50-jarig bestaan van Sail (dat is 1975 voor het eerst werd georganiseerd) én het 750-jarig bestaan van de stad Amsterdam. De oudste vermelding van de stad Amsterdam was in 1275. Volgens een woordvoerder moet het programma in de komende jaren nog vorm krijgen. “Maar dan weten onze fans vast wanneer het wordt gehouden. Da’s leuk.”

Monumentale zeilschepen

Tijdens het evenement doet traditiegetrouw een vloot aan monumentale zeezeilschepen Amsterdam aan. Die komen van overal ter wereld. Het spektakel wordt ingeluid door een parade over het Noordzeekanaal, waarna de schepen afmeren langs de kade van het IJ en in de grote IJ-havens en kunnen worden bezocht. Sail wordt afgesloten met een Sail-out, als de schepen weer vertrekken.