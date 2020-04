Sail Amsterdam keert pas in 2025 terug

Beeld ANP

Dinsdagavond liet de organisatie weten alternatieve scenario’s te onderzoeken, maar na overleg met de gemeente, haven, provincie en andere betrokkenen is besloten de stekker eruit te trekken. Het vijfjaarlijkse botenevenement Sail zou dit jaar van 12 tot en met 16 augustus plaatsvinden. In 2015 trok het evenement nog 2,3 miljoen bezoekers.

‘Met pijn in het hart zijn we gedwongen deze beslissing te nemen, waarvan we overtuigd zijn dat dit de enige juiste is,’ schrijft Arie Jan de Waard, voorzitter van stichting Sail Amsterdam. ‘Aan alle liefhebbers die reikhalzend naar Sail hebben uitgekeken, vragen we begrip voor deze uitzonderlijke situatie.’

De organisatie gaat samen met de gemeente aan de slag om Sail in 2025 ‘groots terug te laten keren’. Dat jaar zal Sail één van de hoogtepunten zijn als Amsterdam zijn 750ste verjaardag viert. Sail eerder laten terugkeren in Amsterdam blijkt na onderzoek niet mogelijk. Er is nog geen geen zekerheid of zo’n groot evenement volgend jaar wel doorgang kan vinden, daarnaast zijn de agenda’s van veel schepen volgepland voor de komende jaren.

Bedrijven en particulieren die al arrangementen hadden afgenomen, worden binnen afzienbare tijd benaderd om tot een oplossing te komen.