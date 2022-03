Saïd Razzouki, vermeende rechterhand van Taghi, verschijnt voor het eerst in rechtszaal

Een beveiligd transport komt aan bij de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp, iets voor de voortzetting van de strafzaak Marengo. Beeld Sem van der Wal/ANP

Razzouki wordt verdacht van betrokkenheid bij drie moorden, twee pogingen tot moord, het voorbereiden van onderwereldmoorden en het mee leiden van de criminele organisatie met liquidaties als doel. De rechtbank had zijn aanwezigheid gelast.

Gearresteerd in Colombia

Razzouki werd in februari 2020 na een jarenlange vlucht gearresteerd in de Colombiaanse stad Medellín, maar het duurde tot de eerste week van december 2021 totdat hij werd overgeleverd aan Nederland – voornamelijk doordat hij zich had verzet tegen zijn overbrenging. Afgelopen zomer besloot het Hooggerechtshof in Colombia dat Razzouki kon worden uitgeleverd.

Hij werd uiteindelijk op 7 december met een gecharterd vliegtuig onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee overgevlogen en overgebracht naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, de zwaarst beveiligde inrichting van het land.

Niets gezegd

De in een donkere capuchontrui gehulde Razzouki hield dinsdagmorgen zijn mondkapje op, waarschijnlijk vanwege de in de rechtszaal aanwezige rechtbanktekenaar. Hij wilde niets zeggen. “Alles wordt opgenomen, dus…” Op doorvragen van een rechter: “Ik heb geen belang om iets te zeggen meneer.”

Zijn zaak is formeel al begonnen in juli 2019, ‘bij verstek’. De rechtbank begon dinsdagochtend om 10 uur met een afgesplitste ‘regiezitting’ in zijn zaak. De zaken van de andere 16 verdachten gaan pas in de middag verder.

Leesbril gesneuveld

Van daadwerkelijke regie over het verdere proces van Razzouki kwam het nauwelijks. Hij heeft pas sinds enkele maanden nieuwe advocaten, Mark Dunsbergen en Robert van ’t Land. Zij hebben zich al meermaals beklaagd dat ze meer tijd nodig hebben om zich voor te bereiden. Ook dinsdag herhaalde raadsman Dunsbergen dat ‘het een enorme klus is’ zich in te lezen in het zeer omvangrijke strafdossier, en dat het nog te vroeg is om onderzoekswensen in te dienen – afgezien van de aankondiging dat de advocaten kroongetuige Nabil B. willen verhoren. De raadsmannen hopen ‘in september’ hun wensen voor nader onderzoek in te dienen. De rechters hopen dat ze hun eerste verzoeken eerder indienen.

“Het klinkt triviaal, maar tijdens het vervoer vanuit Colombia is de leesbril van onze cliënt gesneuveld. Hij kan eenvoudigweg het dossier nog niet lezen.” Het is heel lastig snel spullen in te voeren in de EBI. Inmiddels is een opticien op bezoek geweest.

De omgeving van ‘de bunker’ aan de Zuidermolenweg in Osdorp wordt dinsdag voor het eerst bewaakt door het leger én de vertrouwde Bewakingseenheid van de politie. De Koninklijke Landmacht helpt de politie vanwege capaciteitsgebrek.