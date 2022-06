Safety first? Schuilkelder in West te koop voor 1,1 miljoen euro

Wat zou jij doen met deze voormalige schuilkelder Beeld Horesa/IJisberg Real Estate

De bunker bevindt zich op een steenworp afstand van het Rembrandtpark en werd in 1986 aan het eind van de Koude Oorlog gebouwd. In de jaren 70 en 80 werden in Amsterdam meerdere schuilkelders aangelegd vanwege de nucleaire dreiging die ontstond door de wapenwedloop tussen het Westen en de toenmalige Sovjet-Unie. Tot op de dag van vandaag zijn veel van die schuilkelders er nog, maar het grootste gedeelte daarvan is eigendom van de gemeente. Deze aan de Postjeskade is een van de weinige die in particulier bezit is.

Op de afbeeldingen die makelaar van IJisberg Real Estate en vastgoed platform Horesa hebben gedeeld, is goed te zien dat het om een schuilkelder gaat: dikke muren, en zware metalen deuren. Enig comfort hoef je niet te verwachten, bij aankoop wordt de bunker leeg opgeleverd. Voor een woning ziet het er niet erg uitnodigend uit, je zal er zelf een knus plekje van moeten maken. Volgens de makelaar is de bunker ook uitermate geschikt om tot muziekstudio om te bouwen. Buren zullen in ieder geval niet snel klagen over geluidsoverlast.

Schade

Toegang tot de bunker krijg je via een huisje boven de grond. Van daaruit kun je naar beneden afzakken tot onder de grond, waar je dus gevrijwaard zou moeten zijn van de schade die een atoombom kan aanrichten.

Bij de aankoop van de bunker word je ook eigenaar van het perceel erboven van 76 vierkante meter. Volgens de makelaar is er de mogelijkheid tot een ‘bestemmingswijziging naar wonen’ voor deze grond en zou je bovenop de bunker een huis kunnen bouwen.

Misschien heeft de toekomstige eigenaar daar wel geen behoefte aan en wil hij gewoon zijn eigen schuilkelder nu de spanningen tussen het Westen en Rusland weer voelbaar zijn?