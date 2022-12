Saba wil doorstuderen: ‘Ik wil niet afhankelijk zijn, niet van een man, niet van een uitkering’

Het dochtertje van Saba is het zonnetje in huis. Beeld Eva Plevier

In de gezamenlijke ruimte van buurtcentrum De Meevaart in Oost is het om tien uur ’s ochtends steevast spitsuur. Het is een komen en gaan van vrijwilligers, buurtbewoners, cursusleiders en maatschappelijk werkers. De taken worden verdeeld, de koffie gezet, bezoekers verwelkomd. Het is een drukke bedoening met Saba (39) als stralend middelpunt. Deze woensdag is zij de hoofdcoördinator en stuurt ze de vrijwilligers aan, delegeert de taken en dirigeert mensen naar de juiste plek. Ze doet dit met groot plezier, vertelt ze. “Ik zou hier graag mijn werk van willen maken.”

Saba houdt zich twee keer per week bezig met het reilen en zeilen van De Meevaart. Dat doet ze op vrijwillige basis, maar zo was het niet altijd. Tot twee jaar geleden kreeg ze betaald. “Ik was leermeester. Het was echt een baan waarbij je je handen vol hebt en dat vond ik heerlijk.”

Op stel en sprong

Toen ze begin 2020 beviel van haar jongste, een dochter, viel het freelancebestaan niet meer te combineren met alleenstaand ouderschap. Ze moest altijd op stel en sprong beschikbaar zijn en met een baby naast haar drie zoons van inmiddels acht, vijftien en achttien kon Saba daar niet aan voldoen. “Maar van thuiszitten word ik depressief. Daarom was ik drie maanden na de bevalling hier te vinden. Onbetaald, maar met vaste tijden.”

Haar dochtertje is volgens Saba het zonnetje in huis. Haar zoons zijn dol op haar. “Wat ik samen met hen heb opgebouwd houdt mij op de been. Hun geluk is wat mij beweegt.” Het liefst wil ze haar kinderen behoeden voor de weinig zorgeloze tijd die haar eigen jeugd kenmerkte. Haar eerste jaren bracht Saba door in haar geboorteland Pakistan, bij haar opa en oma. Op haar vierde kwam ze naar Amsterdam en woonde ze met haar ouders en broers. Het gezin verhuisde veel omdat haar moeder door stemmingswisselingen een onrustige inborst had. Die onrust had invloed op Saba en als puber botste ze vreselijk met haar ouders. “Mijn relatie met hen is ingewikkeld. Ik neem ze kwalijk dat ze voor mij zo streng waren terwijl mijn broers alle vrijheid kregen. Voor hen golden andere regels, maar jongens en meisjes zijn toch gelijk?” Saba liep weg van huis, trok in bij haar toenmalige vriendje en pas na twee jaar en bemiddeling van haar oma werd het contact met haar ouders hersteld.

Hartverscheurend

Ze raakte zwanger, maar haar relatie hield geen stand. Akelig juridisch getouwtrek over de voogdij volgde en haar zoon groeide grotendeels bij zijn vader op. “Het was hartverscheurend, ik vond het een vreselijke tijd.” Inmiddels woont haar oudste weer bij haar. Haar andere kinderen kwamen voort uit onstuimige liefdes waar Saba met gemengde gevoelens op terugkijkt. Met de tegenwoordigheid van geest noemt ze het giftige relaties. “Dat zie ik nu. Toen was ik vooral op zoek naar een vaderfiguur voor mijn kinderen. Telkens als het stopte, stond ik met lege handen.” Pas toen ze in 2017 een eigen huis kreeg toegewezen, kwam ze in rustiger vaarwater. “Als ik terugdenk aan de dingen die we hebben moeten doorstaan, word ik verdrietig. Maar ik ben ook trots op mijn kinderen, zo sterk als ze zijn.”

Op dit moment ontvangt Saba een uitkering. Haar schulden heeft ze volledig afgelost. Ze wil graag financieel zelfstandig zijn, daar is ze heel ferm in. “Ik wil niet meer afhankelijk zijn, niet van een man, niet van een uitkering.” Saba wil terug naar school en mbo-niveau 3 en 4 halen. Maar de kosten, ruim twaalfhonderd euro per jaar, kan ze niet ophoesten. “Ik wil een goede baan, zodat ik mijn mensenkennis kan inzetten en kan doorgroeien. Met een eigen salaris kan ik aan een stabiele toekomst voor mijn kinderen werken.”

Stuur uw reactie met vermelding van telefoonnummer naar aha@parool.nl. Meer informatie: amsterdammerhelptamsterdammer.nl.

Alleen een achternaam Saba gaat zonder voornaam door het leven. Bij de aangifte van zijn dochter had Saba’s vader moeite met de formulieren vanwege zijn gebrekkige Nederlands. Nu staat er op officiële documentatie enkel een streepje bij haar voornaam. “Ik vind het niet erg. Soms word ik wel moe van het uitleggen en als ik op vakantie ga met het vliegtuig is het altijd eventjes ingewikkeld omdat het systeem niet begrijpt dat ik geen voornaam heb. Maar voor de rest heb ik er geen last van.” In het buurthuis wordt ze ook wel Saba Saba genoemd.

De wens van vorige week: ‘Lastig als je allebei hard werkt en dan thuis in de kou moet zitten’ Vorige week vroeg Gerard Veen hulp bij de aanschaf van dikke gordijnen om zo de warmte binnen te houden. Roland Wessel doneert. Het huis van Gerard Veen (55) is oud, en dat betekent dat hij ’s zomers de hitte niet kan buitenhouden en ’s winters de kou vrij spel heeft. Met als gevolg een energierekening die van 200 naar 500 euro per maand steeg. En de woningbouw vertikt het om de deur en de raamkozijnen, waar de meeste kou vandaan komt, te vervangen. Ondanks dat Veen en zijn vrouw allebei voltijds werken – hij in de bouw, zij in een restaurant – komen ze moeilijk rond. Tegelijkertijd is hun besteedbaar inkomen net te veel om voor financiële hulp in aanmerking te komen. Toch prijst Veen zichzelf gelukkig, want ‘wij hebben nog te eten’. Maar het zijn wel pittige tijden. “Alles wordt duurder en het salaris blijft hetzelfde. Het is gewoon niet leuk meer.” Dikke gevoerde gordijnen, die de ergste tocht in de woonkamer zouden tegengaan, kunnen ze zich niet veroorloven. Roland Wessel (58) springt de familie Veen bij. “Het lijkt me lastig als je allebei hard aan het werk bent en dan toch thuis in de kou moet zitten. Dat je vervolgens ook nog eens net te veel verdient om recht te hebben op steun vind ik een hard gelag.” De sportcoördinator voor HvA-medewerkers woont zelf in een iets beter geïsoleerd huis, maar ‘ook onze kachel staat laag’. “We zitten er wat kouder bij, dat klopt, maar dat is een bewuste keuze. Bovendien zetten wij ‘m wel aan als het echt te erg wordt. Als dat geen optie meer zou zijn, lijkt me dat erg naar.” Gordijnen tegen de kou, dat vindt Wessel een goed plan. “Ook als het maar een deel van de kou tegenhoudt, is dat mooi meegenomen.”