Saadia Ait-Taleb: Mijn leven is een nachtmerrie

Ze vertelde tijdens de zitting opnieuw dat ze "nooit de intentie heeft gehad om wie dan ook te benadelen''. Bijna twee jaar nadat ze op straat werd gezet, is haar leven naar eigen zeggen nog altijd een "nachtmerrie''. "Dit wens je je ergste vijand niet toe.''



Strafontslag

Ait-Taleb werkte bij de gemeente als programmamanager voor het team radicalisering en polarisatie. Ze kreeg in de zomer van 2017 strafontslag, omdat ze zich volgens de gemeente schuldig heeft gemaakt aan (de schijn van) belangenverstrengeling. Ze zou diverse opdrachten hebben gegund aan een persoon met wie zij een relatie zou hebben gehad.



De vrouw geeft toe dat zij en de man in kwestie elkaar "leuk" vonden, maar dat het nooit tot een relatie is gekomen en dat ze altijd in haar werk zakelijk contact hadden.



De zaak leidde tot veel onrust over de antiradicaliseringsaanpak van de gemeente. Ait-Taleb zei dat haar zaak werd neergezet "alsof ze een IS-leider te pakken hadden gekregen''. Achteraf, concludeerde ze, hadden er meer reflectiemomenten moeten zijn. "Maar er lag een enorme druk op het dossier. Mijn enige focus was het voorkomen van aanslagen en het tegenhouden van jongeren die wilden uitreizen.''



Sanctie

Volgens Ait-Talebs advocaat was een sanctie of overplaatsing naar een andere afdeling beter op zijn plaats geweest. De raadsman van de gemeente zag dat anders: "Ait-Taleb had een bijzondere en zeer gevoelige functie'', zei hij. "Afhankelijkheid van een ander kan grote schade aanrichten ten aanzien van de gemeente.''



De vrouw had het ontslag al eerder tevergeefs aangevochten in een kort geding. Tegen Ait-Taleb en Said J. loopt ook nog een strafzaak over het vervalsen van facturen.



De rechtbank doet uiterlijk op 6 juni uitspraak.



Lees terug: Saadia Ait-Taleb: 'Hoe ik ben behandeld heeft veel pijn gedaan'