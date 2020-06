Saadia Ait-Taleb kan na drie jaar rekenen op vrijspraak

Saaida Ait-Taleb. Beeld Sjoukje Bierma

Het Openbaar Ministerie kon het donderdagmiddag niet helemaal laten: Saadia Ait-Taleb, voormalig antiradicaliseringsambtenaar bij de gemeente Amsterdam zou ‘slordig en onprofessioneel’ zijn. Niet dat ze daarvoor terecht stond, maar er moest toch iets komen ter rechtvaardiging van de activiteiten van Justitie: drie jaar onderzoek naar corruptie en omkoping, compleet met invallen, inbeslagnames en afluisterpraktijken. Een klein trapje na, nu er niet veel meer van over is dan een flinke hap lucht.

Als programmamanager radicalisering en polarisatie was Ait-Taleb in 2016 verantwoordelijk voor de geheime ‘grijze’ campagne van wijlen burgemeester Eberhard van der Laan, die met een serie heimelijk opgenomen filmpjes getroebleerde jongeren af wilde houden van het pad richting radicalisering. Ait-Taleb huurde voor het praktische werk, zoals het schrijven van de scenario’s, het acteren en het opnemen van de filmpjes een bekende van haar afdeling in: Saïd J., een beginnend ICT-specialist.

Fraude met facturen

Samen stonden ze donderdag terecht op verdenking van fraude met drie facturen. Drie keer zou J. eind 2016 valse rekeningen hebben ingediend van elk 18.000 euro, geld waarvoor hij niet zou hebben gewerkt. De opbrengst deelde hij volgens het OM met Ait-Taleb.

Justitie wist niet van een geheime campagne, verdedigde het Openbaar Ministerie zich donderdag. Er waren alleen betalingen van Ait-Taleb aan J. en verder niets. Geen wonder dat dan alarmbellen afgaan. Maar nu is gebleken dat die geheime campagne er wel degelijk is geweest, kon Justitie niet anders dan concluderen dat Ait-Taleb die rekeningen ter goeder trouw had betaald. En dus eiste het OM vrijspraak.

Ait-Taleb deed nog maar eens uit de doeken wat voor wissel de hele episode op haar leven heeft getrokken: haar geld is op, een baan, ook ver onder haar niveau, kan ze niet krijgen, omdat niemand meer met haar wil worden geassocieerd en op straat voelt ze zich niet meer veilig. “De mensen zeggen: jij moest toch zo nodig de overheid vertrouwen. Nu weet je hoe dat voelt.”

Vrijspraak niet genoeg

Haar advocaat Richard Korver vindt vrijspraak niet genoeg om de goede naam van Ait-Taleb in ere te herstellen. Hij eiste dat het OM niet-ontvankelijk wordt verklaard. Via de driehoek van politie, Justitie en burgemeester zat het OM volgens hem veel te dicht op het stadhuis. Er zou sprake zijn van het keuren van eigen vlees. Ait-Taleb zou bovendien dienen als een dankbare bliksemafleider voor de man die er in werkelijkheid een potje van had gemaakt: burgemeester Van der Laan zelf, die het zich meende te kunnen permitteren een geheime campagne op te zetten zonder daar zijn collega’s in het college of de gemeenteraad over in te lichten.

Korver ging er donderdag emotioneel in. Volgens getuigenverklaringen zei Van der Laan tegen zijn ambtenaren er ‘geen vertrouwen in te hebben dat mensen met een moslimachtergrond op een goede wijze dit dossier kunnen beheren’. Korver: “In het huidige tijdsgewricht doemt de vraag op of er sprake was van institutioneel racisme. Om met onze koning te spreken: het minste dat wij kunnen doen is niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet uitwissen. Niet apart zetten. Niet normaal maken wat niet normaal is.”

Ook in de zaak tegen J’, de ‘schaduwman’ die de filmpjes maakte en de facturen opstelde, lijkt Justitie zwak te staan. Van de drie verdachte rekeningen heeft men er alweer één laten vallen. Van de andere twee houdt het OM vol dat er niet voor is gewerkt en wordt 120 uur taakstraf geëist.

Moeilijk te bewijzen

De advocaat van J., Kerem Canatan, betoogde dat het OM dat hard probeert te maken met de mededeling dat bewijzen ontbreken dat J. voor het geld activiteiten heeft verricht. Maar Canatan heeft er echter weinig trek in zelf met bewijzen te komen dat hij dat wel heeft gedaan. Het OM zou in plaats daarvan aannemelijk moeten maken dat J. níet heeft gewerkt en dat is een stuk moeilijker. Hij eiste voor zijn cliënt dan ook vrijspraak.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak. Later volgt nog een hoger beroep in de zaak die Ait-Taleb voert tegen de gemeente omdat ze strafontslag heeft gekregen. Dat ontslag is in eerste aanleg goedgekeurd, onder meer met het argument dat Ait-Taleb de gemeente financiële schade heeft berokkend. Dat argument komt met een vrijspraak in deze strafzaak onder druk te staan.