Saadia Ait-Taleb alleen vervolgd voor fout met drie nota's

300.000 In totaal zou met de opdrachten een bedrag van ongeveer 300.000 euro zijn gemoeid.

In de tenlastelegging is nog sprake van drie omstreden facturen uit september en december 2016 van elk 18.000 euro. Volgens het OM heeft J. geen, of in elk geval minder uren werk verricht dan vermeld op de rekeningen. Ait-Taleb zou daarvan hebben geweten, of in elk geval moeten hebben weten.



Ook J. wordt door het OM vervolgd voor de drie facturen. Ait-Taleb kreeg voor deze zaak al strafontslag door de gemeente. Zij vecht dat aan bij de rechtbank.



In een kort geding eind vorig jaar besliste de rechter dat wel degelijk sprake was van plichtsverzuim: Ait-Taleb had haar relatie met J. moeten melden bij haar leiding­gevenden. De kortgedingrechter stelde wel vraagtekens bij de straf: ontslag, de zwaarste maatregel.