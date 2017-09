Saadia A.-T. vecht ontslag bij gemeente Amsterdam aan

Dat bevestigt haar raadsman Richard Korver. "De stelling van mijn cliënt is dat er door haar geen strafbare feiten zijn gepleegd." Een gespecialiseerde advocaat staat A.-T. bij in het proces tegen de gemeente.



Vorige week kreeg A.-T. strafontslag aangezegd wegens belangenverstrengeling en fraude. Ze zou, in strijd met de gemeentelijke regelgeving en gedragscode, opdrachten hebben gegund aan een persoon waar zij privé een relatie mee heeft (gehad). Ook zou een offerte zijn aangepast door de vrouw.



A.-T. was programmamanager Radicalisering en Polarisatie.



Bureau Integriteit van de gemeente ontdekte de zaak, inmiddels is ook het Openbaar ministerie een strafrechtelijk onderzoek gestart. Over het verloop van dit onderzoek kan zowel Korver als het OM nog geen mededelingen doen.



