’s Werelds eerste pieperglossy was zo’n succes dat er nu een tweede nummer is

Beeld Mockups Design

Ik ken wel tijdschriften over voetbal, over geld, handwerken en over psychische problemen, maar er zijn ook mensen die opgaan in het aardappeluniversum?

“Dat moet nog blijken. En mijn tijdschrift is natuurlijk geen branchevakblad, het is een bijzondere uitgave, een kunsteditie. Ik weet niet of tijdschrift de juiste omschrijving is, maar toen ik hoorde dat een pieper een spud heet, dacht ik wel meteen aan een tijdschrift.”

Het is al nummer twee, was het eerste nummer erg succesvol?

“Het is uitverkocht geraakt, dus eigenlijk wel. Het tweede nummer heeft een heel ander thema, kleur, vorm, manier waarop je naar een aardappel kan kijken, dus het is spannend hoe deze editie het gaat doen.”

U studeerde in Amsterdam aan de Rietveld, en verhuisde naar Friesland. Was dat speciaal voor de aardappel?

“Ik kwam hier in Slappeterp pas echt in contact met de aardappel. Mijn buurman is pootaardappelboer. Ik kende de aardappel alleen van patat en chips, maar toen ik van buurman Fokke vijf soorten kreeg en die in mijn atelier neerzette, dacht ik: wat een fantastisch ding, hier ga ik verder mee.”

Hangt De aardappeleters boven uw bed?

“Ik houd wel van het werk van Van Gogh, maar niet per se van die donkere aardappeleters. De schetsen die hij voor dat schilderij maakte vind ik mooier. Het is ook niet zo dat ik alles met aardappels klakkeloos mooi vind.”

Komt er een derde nummer van The Spud?

“Gisteravond in bed kreeg ik wel een idee. Ik denk aan iets met ligkiemen, de spruiten die uit een aardappel tevoorschijn komen.”

https://the-spud.com/