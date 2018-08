Ryanair naar rechter om Nederlandse acties te voorkomen

De piloten willen actievoeren voor betere werkomstandigheden en hoger loon. De acties maken deel uit van een trits stakingen bij Ryanair in Europa, allemaal met dezelfde achtergrond.



Pilotenverbond VNV is verbaasd en noemt het kort geding voorbarig. "Nergens anders in Europa heeft Ryanair recent een staking van haar piloten via de rechter proberen tegen te houden. Bovendien hebben we nog niet eens het voornemen uitgesproken om deze zomer bij Ryanair te gaan staken. Hiermee probeert Ryanair opnieuw rechten van haar medewerkers te ontnemen."



Eerder sprak het overgrote deel van de bij VNV aangesloten Ryanairpiloten zich uit voor acties, omdat het niet lukt een Nederlandse cao bij de maatschappij te sluiten.



Nederlands arbeidsrecht

VNV steunt de actie ook omdat het verbond wil dat Ryanairpiloten in het vervolg onder het Nederlandse arbeidsrecht vallen, want nu moet personeel op papier naar Ierland emigreren. Nu vallen de medewerkers onder de Ierse luchtvaartregelgeving, die de afgelopen jaren onder druk van Ryanair zodanig is uitgekleed, dat ook andere prijsvliegers - zoals Norwegian - zich op papier in Ierland hebben gevestigd.



Een staking bij Ryanair zou vooral passagiers bij Eindhoven Airport, de Nederlandse thuisbasis van de maatschappij, treffen. Vanaf Schiphol vliegt Ryanair alleen naar Dublin en Malaga.



Vrijdag gaan piloten staken in Duitsland, Ierland, Zweden en België. Dat treft ook vluchten tussen die landen en Nederland.