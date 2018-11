RWS keurt ontwerpen fietsbrug over IJ af

Volgens een woordvoerder voldoen ze niet aan de veiligheidseisen, zo bevestigt hij een artikel hierover in De Telegraaf.



De gemeenteraad stemde vorig jaar in met het plan om de Javabrug te bouwen over het IJ, die Noord met de rest van de stad verbindt. Deze brug voor langzaam verkeer en voetgangers komt tussen het Java-eiland, ten oosten van het Centraal Station, en de noordelijke oever.



Zes varianten

Volgens de zegsman van Rijkswaterstaat past geen van de zes varianten van de zogenoemde Javabrug binnen de gestelde richtlijnen. De organisatie vreest vooral voor de gevolgen voor het kruisend scheepvaartverkeer en de schepen die moeten wachten tot de brug open gaat.



Om de brug op deze locatie te realiseren is een klep namelijk een vereiste. Het deel van het IJ tussen Java-eiland en Noord behoort namelijk tot de zogenaamde mastenroute. Wel varieerden in de ontwerpen de precieze locatie van de opritten van de brug, de hoogte en de hellingbaan.



Het is een tegenslag voor de gemeente, die ook voornemens was nog een tweede brug te plaatsen, ter hoogte van het Stenen Hoofd in West. De plannen daarvoor waren in de ijskast gezet bij het besluit voor een brug bij het Java-eiland.



