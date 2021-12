Ruzie tussen twee exen werd welzijnswerker Roudile Paquay fataal

Beeld Dingena Mol

Roudile Paquay was de zoon van de in 2016 overleden Willem Paquay, lang een toonaangevende figuur binnen de hoofdstedelijke SP. Roudile Paquay werkte als welzijnswerker bij een ggz-instelling in Haarlem. Daarvoor liep hij in de PI Zaanstad stage bij het re-integratiecentrum van het ministerie van Justitie.

Voorafgaand aan de fatale avond was hij door een vriend gebeld met de mededeling dat hij Paquays hulp nodig had. De vriend in kwestie had een conflict met zijn ex-vriendin waarbij over en weer flink gescholden was. Nadat haar ex bij haar moeder aan de deur was geweest had de 20-jarige vrouw de hulp ingeroepen van haar nieuwe liefde Derrick D. Die schakelde op zijn beurt de hulp in van zijn vriend, de destijds 26-jarige Atalja B.

Nadat Paquay was opgehaald werd nog een tweede vriend opgehaald. De drie mannen reden vervolgens in een Mercedes naar het Van Limburg Stirumplein. Daar aangekomen troffen ze Derrick D. en Atalja B. Na wat geschreeuw trok Atalja B. een wapen en klonken er drie schoten.

Eén kogel trof Roudile Paquay in de borst. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Een tweede vriend werd in zijn been geraakt. De man die de hulp had ingeroepen van Paquay en die vermoedelijk het daadwerkelijke doelwit was van de schutter, wist rennend te ontkomen.

Atalja B. werd in augustus opgepakt in Suriname. Hij heeft een voorgeschiedenis op het gebied van vuurwapenbezit. “Ik wil de nabestaanden condoleren met wat er die dag gebeurd is,” zo zei hij via een videoverbinding vanuit de gevangenis.

In beslag genomen telefoon

Het dossier in de zaak is praktisch klaar. Tijdens de pro-formazitting van donderdag sprak de officier van justitie over ‘een vreselijk schietincident’. Er moet nog een in beslag genomen telefoon onderzocht worden. De berichten die in dat toestel worden aangetroffen kunnen mogelijk meer licht werpen op de aanloop naar de fatale schietpartij.

Richard Bouwman, de advocaat van Atalja B., wil nog een aantal getuigen horen over de gebeurtenissen die hebben geleid tot de schietpartij. “Ik wil weten of er een afspraak was om elkaar te treffen en wat die afspraak dan precies behelsde. Daarnaast wil ik de werkelijke toedracht op het plein achterhalen,” aldus de raadsman.

De rechtbank streeft ernaar de zaak op 9 maart volgend jaar te behandelen.