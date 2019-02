Ruzie tussen GGD en GGZ-instellingen leidt tot falende zorg

De crisiszorg voor verwarde mensen die ook gevaarlijk kunnen zijn, is onoverzichtelijk. Er zijn drie zelfstandige crisisdiensten: de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (GGZ), Veilig Thuis (GGD) en Vangnet en Advies (GGD). Ze gaan alle drie op noodsituaties af.



Geen gemeenschappelijke visie

'Ze werken voor een groot deel onafhankelijk van elkaar, hebben geen gemeenschappelijke visie en wisselen geen informatie uit,' schrijft de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (GGZ) aan de gemeente. 'Dat heeft gevolgen voor de patiënt, maar ook voor de veiligheid van de persoon zelf en de omgeving.'



In de periode dat de GGD en GGZ ruzieden, vanaf 2014 tot nu, zijn naar schatting tien slachtoffers gevallen bij incidenten waar de slechte samenwerking aan de orde was.



De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd heeft weliswaar geconcludeerd dat er bij fatale incidenten in Amsterdam geen grote fouten zijn gemaakt, maar de Inspectie is nooit op de hoogte gebracht van de ruzie tussen GGD en GGZ. De ruzie als zodanig en de gevolgen daarvan waren nimmer het onderwerp van Inspectie-onderzoek.



'Spanning'

Simone Kukenheim is sinds 2018 wethouder Zorg. Zij stelt dat er in het verleden 'spanning' was tussen de organisaties, maar dat die nu niet meer aan de orde is. Mediation heeft de plooien gladgestreken, aldus Kukenheim.



"Vanuit de GGZ hoor ik niet dat er in de afgelopen anderhalf jaar issues in de samenwerking zijn. Er waren voldoende gelegenheden om die aan te kaarten, maar dat is niet gebeurd. Als er nu spanning was, zou ik ingrijpen. Het gaat om kwetsbare Amsterdammers."