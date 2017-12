Ruzie over posters zoenende moslima's bijgelegd

"Als het helpt om alle plakzuilen in Amsterdam vol te plakken, dan moeten we dat doen," zei Reinier van Dantzig (D66) vrijdagavond tijdens radioprogramma Dit is de Dag.



Hij ging in op de verwijten van Shirin Musa, directeur van stichting Femmes for Freedom, die donderdag stelde dat D66 had dwarsgelegen bij realiseren van een postercampagne om de seksuele vrijheid van migrantenvrouwen in de stad te bevorderen. Een soortgelijke campagne, met onder meer zoenende moslima's, deed eerder dit jaar in Rotterdam veel stof opwaaien. Volgens Musa bestond er ook in Amsterdam animo voor een dergelijke campagne, maar kreeg ze uiteindelijk te horen dat het toch 'te heftig was' voor de stad.



Van Dantzigs partijgenoot, wethouder Simone Kukenheim (Diversiteit) weerlegde deze stelling vrijdagmiddag al met klem. "Ik heb geen aanvraag gezien, en daarbij kan Amsterdam echt wel wat aan." Tijdens de uitzending van Dit is de Dag werd het misverstand uit de wereld geholpen: in navolging van Kukenheim werd Musa door Van Dantzig uitgenodigd om een voorstel in te dienen, waardoor een brede campagne over het onderwerp in de stad tot stand kan komen. Musa: "Ik ben gerustgesteld."