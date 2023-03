Ruzie over nieuw rooster leidt tot rechtszaak tussen ambtenaren en de gemeente

De gemeente past met ingang van 1 april de roosters aan, waardoor vuilnismannen, straatvegers en boa’s nu vaker in avonden of in de weekenden aan de slag moeten. Beeld EVERT ELZINGA/ANP

Een kleine tweeduizend ambtenaren staan op 1 april grote veranderingen te wachten. Door een ingreep van de gemeente veranderen de roosters, waardoor vuilnismannen, straatvegers en boa’s nu vaker in avonden of in de weekenden aan de slag moeten. Vooral de oudere garde gaat hierdoor na jaren op vaste tijden werken naar onregelmatiger uren.

De gemeente wil dat de stad 7 dagen per week, 24 uur per dag, zo schoon, heel en leefbaar mogelijk is. Daarbij hoort een rooster dat niet is gebaseerd op vaste tijden, maar op wanneer de stad daarom vraagt. Met name in de avonden of in de weekenden is het drukker, dus is er meer op te ruimen. De nieuwe regeling moet er daarnaast voor zorgen dat oude en nieuwe werknemers gelijk worden beloond.

Het gaat om een proefjaar, al lijkt dat een voorbode voor de toekomst. Tegen de wens van 95 procent van de werknemers in, stelt de ondernemingsraad (or) van de gemeente. De or schrijft in een dagvaarding aan de gemeente – de rechtszaak is dinsdag – dat de personele, financiële en organisatorische gevolgen van de roosterregeling onvoldoende duidelijk zijn en dat deze botsen met verworven rechten die werknemers hebben opgebouwd.

In totaal raken de maatregelen zo’n 1800 medewerkers. Velen zijn bezorgd dat het rooster invloed heeft op hun privéleven. Een 64-jarige vrouwelijke medewerker is mantelzorger voor haar 97-jarige tante. Ze is bang dat ze dit niet meer kan doen door onregelmatige diensten. Een 60-jarige werknemer zegt bewust vrij te hebben gevraagd op maandagen, omdat dit lichamelijk nodig is. “Nu moet ik na 40 jaar dienst opeens een rooster gaan lopen,” zegt hij.

Een ander effect voor de gemeentelijke werknemers is dat zij niet meer ver vooruit kunnen plannen. De roosters worden met de nieuwe maatregelen een maand van tevoren gemaakt, terwijl ze voorheen al voor een jaar waren vastgelegd. Naast vuilnismannen, straatvegers en boa’s moeten ambtenaren die de straten, sluizen of het groen onderhouden rekening houden met een flexibeler rooster.

Gemeentesecretaris Peter Teesink en wethouder Hester van Buren (Personeel en Organisatie) zijn verantwoordelijk voor de wijzigingen. Vorig jaar juni hebben zij de or akkoord gevraagd voor dit voorstel. De or stemde toen in met een principeakkoord, alleen hebben zij de ‘buitendienstambtenaren’ pas in januari van dit jaar ingelicht.

Veel getroffen ambtenaren zijn daarom ook ontevreden over de communicatie vanuit de or. Zij vinden dat ze de maatregelen al veel eerder hadden moeten horen. Kritisch zijn ze ook op de samenstelling van de ondernemingsraad. Ze zeggen dat die te weinig oog heeft voor de werknemers in de buitendienst, zoals de vuilnismannen of boa’s, maar vooral gericht is op belangen van ambtenaren die kantoorwerk doen.

Door het protest van de ambtenaren komt de or nu alsnog in verzet tegen Teesink en Van Buren. Met een kortgeding hoopt de or dat de veranderingen teruggedraaid kunnen worden. Van Buren zegt dat een gang naar de rechter ongelukkig is, maar de ambtenaren goed recht. Ze schuilt zich desalniettemin achter het eerdere akkoord. Van Buren: “De or heeft in juli 2022 ingestemd met de roosterregeling en daar voorwaarden aan gesteld. Wij wachten het oordeel van de rechter af.”

Van Buren zegt dat de gemeente al vijf jaar met de or in gesprek is over de roosterwijziging en dat er rekening wordt gehouden met uitzonderingen. “De persoonlijke maandroosters worden gemaakt. Daarbinnen wordt maatwerk toegepast, bijvoorbeeld ten aanzien van mantelzorg en wanneer een partner ook in wisselende roosters werkt.”

De rechter doet dinsdag direct uitspraak.

