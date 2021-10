Ruzie over intocht Sint: twee stoomboten op ramkoers

Burgemeester Femke Halsema en kinderburgemeester Dominic ontvingen Sinterklaas en de Pieten vorig jaar. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Het past misschien ook wel in deze tijden van polarisatie: burgemeester Femke Halsema die straks op 14 november op de steiger van het Scheepvaartmuseum met de sleutels van de stad in haar hand twee stoomboten op volle snelheid ziet naderen, met aan boord van elk schip een woedende Sinterklaas die met zijn staf dreigende gebaren naar de concurrentie maakt. Terwijl op de kade kinderen met een zelfgemaakte tekening staan te zingen, bekogelen de schoorsteenpieten elkaar met strooigoed.

Het is geen hele wilde fantasie, nu op twee plekken in de stad voorbereidingen worden getroffen voor de enige echte intocht. Het uiteenvallen van de organisatie achter de stichting Sinterklaas in Amsterdam heeft geleid tot twee facties: de drie overgebleven bestuursleden van de stichting onder leiding van voorzitter Edgar Peer en een groep heengezonden of opgestapte vrijwilligers die al vele jaren nauw betrokken zijn bij de organisatie van de intocht. Beide groepen houden van de Sint en hebben een hekel aan elkaar.

De stichting maakte deze week bekend alsnog te kiezen voor een min of meer traditionele intocht met een rondvaart per stoomboot naar het Scheepvaartmuseum en aansluitend een feest op het aangrenzende Marineterrein voor maximaal 6000 ouders en kinderen. Het eerder uitgelekte plan om de goedheiligman in verband met de corona-maatregelen eenmalig te ontvangen in de Johan Cruijff Arena, riep zowel binnen als buiten de organisatie dermate veel weerstand op, dat deze optie schielijk werd geschrapt.

Vrijwel tegelijkertijd met de aankondiging van deze officiële plannen brachten de rebellerende vrijwilligers onder aanvoering van Menno Köhler een website in de lucht waarop zij de Amsterdammers om steun vragen voor een alternatieve intocht, eveneens over het water richting het Scheepvaartmuseum. Volgende week komt een grote groep vrijwilligers bijeen om de mogelijkheden te bespreken. Volgens de initiatiefnemers is de stoomboot geboekt, staan de sponsoren in de rij en hebben zich al enkele Sinterklazen aangemeld.

Verbeten wedloop

Het is een verbeten wedloop die waarschijnlijk geen goede afloop gaat kennen, in elk geval niet voor de neutrale liefhebbers van het feest. Met nog een maand te gaan, lijkt de kans klein dat de partijen zelfstandig tot een vergelijk kunnen komen, laat staan een verzoening. Nadat hij eerder harde woorden sprak over de vertrokken medewerkers, heeft voorzitter Peer hen nu wel uitgenodigd voor een kop koffie. De vrijwilligers willen echter dat de zittende bestuurders opstappen om de weg vrij te maken voor hun terugkeer.

Het wild geraas brengt ook burgemeester Femke Halsema in een lastig parket. Formeel heeft het stadsbestuur geen andere bemoeienis met de intocht dan het verlenen van de vergunningen en het uitspreken van een welkomstwoord. Maar de intocht behoort ook tot het cultureel erfgoed van de stad. Haar voorganger Eberhard van der Laan bemoeide zich intensief met de metamorfose van Zwarte Piet. In de gemeenteraad heeft Halsema beloofd te spreken met de partijen, maar aan een machtsstrijd over de intocht zal zij haar vingers ook niet willen branden.

Er resteert nu nog één autoriteit: de Sint en alle kinderen die in hem geloven.