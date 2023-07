Ruzie op As-Siddieqscholen escaleert, bestuur kondigt op eigen houtje contactverbod af tegen criticus

Bijna een jaar na de aankondiging van het ministerie dat het hard zou ingrijpen op de As-Siddieqscholen, is de grootste islamitische onderwijsinstelling van Amsterdam terug bij af. Bestuurders vechten elkaar opnieuw de tent uit. Het schoolbestuur heeft een ontslagen bestuurder een contact- en gebiedsverbod opgelegd. De waarde daarvan is dubieus, omdat er geen rechter aan te pas is gekomen.

Volgens ingewijden heeft een groot aantal medewerkers op Al Maes – een van de drie basisscholen die onder het As-Siddieqbestuur vallen – zich al maanden geleden ziek gemeld uit protest tegen het aanblijven van Samy Deghedy als bestuurder. De onderwijsinspectie is op de hoogte en zal volgens een woordvoerder meteen na de zomervakantie een onderzoek beginnen. Vorig jaar waarschuwde de inspectie dat de bestuurlijke ruzies, die teruggaan tot 2020, de onderwijskwaliteit bedreigen.

Vervolgstappen

Het ministerie noemt de situatie ‘kwalijk’ en zegt deze week het bestuur te informeren over vervolgstappen. Toenmalig onderwijsminister Dennis Wiersma dreigde vorig jaar met financiële sancties, maar zag daar uiteindelijk van af.

Dinsdag is er overleg tussen het ministerie en Stichting Islamitische School Amsterdam, de officiële naam van het As-Siddieqbestuur. Die is verantwoordelijk voor Al Maes in De Baarsjes, Al Jawhara in Zeeburg en Al Yaqoet in Noord. De instelling telt zo’n 1200 leerlingen en 200 medewerkers.

Twee kampen

In 2020 viel het bestuur in twee kampen uiteen door geruzie over (her)benoeming of ontslag van leden en een directeur-bestuurder. Voor de staf en schooldirecteuren werd onduidelijk wie het bestuur vertegenwoordigde. Ze vroegen vorig jaar tevergeefs om het aftreden van alle leden.

De ruzies leidden tot rechtszaken die in het voordeel van voorzitter Deghedy werden beslecht. Maar na een kritisch inspectierapport eiste minister Wiersma diens vertrek. Deghedy beloofde ten overstaan van medewerkers ook te zullen opstappen. Sinds 12 mei is hij inderdaad geen voorzitter meer, maar hij is nog wel bestuurslid, wat op gespannen voet staat met zijn toezegging en de eisen van Wiersma.

Aanvankelijk werd Deghedy als voorzitter opgevolgd door een medebestuurder die hem had gesteund in de eerdere ruzies. Inmiddels ligt ook deze overhoop met Deghedy, die hem met steun van de rest van het bestuur heeft laten uitschrijven bij de Kamer van Koophandel. Het gaat om Elhoucine El Hilali.

Connectie met Tawheedmoskee

Sinds 1 juli is er een nieuwe directeur-bestuurder. Een van diens eerste daden betrof het namens het bestuur uitvaardigen van een contact- en gebiedsverbod tegen El Hilali. Hem is vorige week ‘een permanent verbod opgelegd om de schoolgebouwen en alle kantoren van de stichting te betreden’, schrijft de directeur-bestuurder in een brief in bezit van Het Parool. ‘Daarnaast mag hij geen contact hebben met bestuurders, leerkrachten en alle medewerkers van de scholen.’

Het gedoe is moeilijk los te zien van de connectie van de scholen met de Tawheedmoskee in West. De imam van die moskee, Mahmoud el Shershaby, is oud-voorzitter en oprichter van de As-Siddieqscholen. Hij is een van de oudste salafistische voormannen in Nederland. Onder druk van het stadsbestuur en Kamerleden trad El Shershaby in 2009 terug als bestuursvoorzitter van de scholen.

Weekendschool

In 2012 volgde Deghedy hem op. Tot vorig jaar was Deghedy ook bestuurder en imam bij de Tawheedmoskee, die in het weekend een As-Siddieqgebouw huurt voor Koranlessen. De onderwijsinspectie was eerder kritisch over de banden tussen het schoolbestuur en de weekendschool.

Een ex-medebestuurder van Deghedy waarschuwde eerder in Het Parool dat deze niet zomaar zou opstappen: “Deghedy zal niet wijken, hij wil de connectie van de moskee met de scholen en de Koranlessen intact houden.”

Het schoolbestuur heeft nog nooit publiekelijk gereageerd op alle perikelen en was ook nu niet bereikbaar voor commentaar. El Hilali was dat evenmin. Deghedy weigert Het Parool te woord te staan.

