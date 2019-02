Ruzie om straatnaampolitiek van Halsema

Halsema stuurt plannen terug, leden commissie raken gefrustreerd

De lijst is niet openbaar gemaakt, maar naar verluidt ging het om de namen van de leiders van slavenopstanden, niet alleen in Suriname, maar in het hele Caribisch gebied. Binnen de commissie was niemand enthousiast over de voorstellen, die door een lid dat niet met zijn naam in de krant wil, worden omschreven als 'los zand'.



Een praktisch bezwaar was dat enkele voorgestelde straatnamen al bleken te bestaan. In de G-buurt in Zuidoost zijn al straten vernoemd naar beroemde strijders tegen de koloniale overheersing, zoals de Antilliaanse opstandelingenleider Tula en de Surinamers Karpata, Baron en Joli­coeur.



Dezelfde leden zeggen zich onbehaaglijk te voelen bij de druk die de burgemeester uitoefent op hun werk. De straatnamencommissie moet voorstellen tegen het licht houden en het stads­bestuur van advies dienen. Het kwam niet eerder voor dat een burgemeester zich zo nadrukkelijk met dat advies bemoeit.



Vrouwen en migranten

Voor een van de commissieleden was de ingreep van de burgemeester aanleiding om op te stappen. Andere leden waarschuwen voor een te grote bemoeienis van de politiek met het aanwijzen van thema's voor straat­namen. De gemeenteraad steunde deze maand een motie van de PvdA om meer straten te vernoemen naar vrouwen en migranten.



Voorzitter Ad van der Meer wil niet inhoudelijk reageren. "Wat in de vergaderingen wordt besloten, is vertrouwelijk. Alleen onze adviezen zijn openbaar."



Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het college beslist over nieuwe straatnamen en daarover verantwoording aflegt aan de gemeenteraad. In 2016 is in de criteria opgenomen dat "het toekennen van namen van vrouwen en andere ondervertegenwoordigde groepen uit de samenleving de voorkeur geniet". Het college handelt in die lijn, aldus de woordvoerder.