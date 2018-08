Ruzie om gratis parkeerplaatsen in Noord

Auto's op de stoep, dubbelparkeerders en toeristen. Bewoners van de wijk Blauwe Zand werden vorige maand verrast door een verkeers­chaos die ze alleen kenden uit de drukke binnenstad.



Sinds betaald parkeren per 1 juli is uitgebreid naar grote delen van Noord, is het in de straten rondom de Waddenweg dringen voor de laatste gratis plekken.



"Automobilisten halen hun vouwfiets uit de achterbak om verder te fietsen naar hun werk." Harry Pluis ziet het vanuit zijn voortuin gebeuren. "Dat betaald parkeren komt hier ook," zegt hij.



Pylonnen

Buurvrouw Marian Kivits ziet dat liever vandaag dan morgen gebeuren. Ze is bang dat de situatie anders escaleert. "Onlangs is de spiegel van de auto van mijn buurjongen eraf geslagen, omdat hij iemands parkeerplekje had ingepikt. Hij stond er alleen omdat zijn eigen plaats al bezet was. Ik ben bang dat het niet bij het vernielen van auto's blijft."



Op de Waddenweg worden parkeervakken bezet gehouden met pylonnen, bakfietsen en brommers. Er zijn her en der nog plekken vrij, maar buurtbewoners verwachten dat het na de zomervakantie weer hommeles is. Toeristen maken dan plaats voor forensen.